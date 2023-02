Mee met de vaarweginspecteur: ‘Alles wat je in Amsterdam ziet varen, belandt ook bij ons in de kiepbak’

De Roderiekie wordt door de gemeente gered van de verdrinkingsdood in het Amstelkanaal. Beeld Hannah Bults

“Van stalen boten tot kajuitboten en van oude meuk tot vrij nieuwe boten. Alles wat je in Amsterdam ziet varen, zie ik ook bij ons voorbijkomen en in de kiepbak belanden,” zegt vaarweginspecteur Walter (@nautisch020Walter op Instagram, hij wil graag zonder achternaam in de krant). Met zijn elektrische schip van de gemeente is hij samen met een boot van Waternet op pad om bootwrakken uit het Amstelkanaal te halen.

Dat gebeurt niet zomaar. Walter en een collega hebben enkele weken geleden hetzelfde rondje gemaakt en aanplakbiljetten aangebracht op de boten die na flinke regenbuien waren veranderd in duikboten. Op het biljet staat dat eigenaren twee weken de tijd hebben om hun boot te lichten. Dat houdt in dat ze ervoor moeten zorgen dat die weer drijft en boven de waterlijn uitkomt.

Vignet

Eigenaren van boten waarvan het vignet nog boven water ligt, krijgen zelfs een sms en e-mail van de gemeente via de chip die in de sticker zit. Walter heeft een speciaal apparaat bij zich en kan de chip daarmee uitlezen. Zo'n vignet is verplicht voor iedereen die in Amsterdam afmeert of doorvaart. Daarmee laten booteigenaren zien dat er ‘binnenhavengeld pleziervaart’ is betaald.

Volgens Walter helpt het dat de gemeente booteigenaren via het vignet kan waarschuwen. “Veel eigenaren die we paar weken geleden hebben aangeschreven hebben hun boot al zelf gehoosd en gelicht. Dan hoeven wij niet meer in actie te komen.”

Toch zijn er in het Amstelkanaal genoeg boten die Walter en twee werknemers van Waternet moeten lichten. Walter is er voor de administratie en de heren van Waternet gooien met de grijper en ander gereedschap de boten in de kiepbak op hun boot als ze total loss zijn, of pompen ze leeg zodat ze naar de bewaarhaven kunnen.

Even voorbij het Okura Hotel ligt een boot volledig onder water. Walter maakt foto's die als bewijsmateriaal dienen en de grijper van Waternet trekt het zeil eraf.

‘Hart voor je boot’

Met stokken proberen de mannen touwen onder het bootje door te krijgen, zodat die uit het water gehesen kan worden. Intussen stoppen voorbijgangers om te kijken hoe dat gaat. Een man die van het zonnetje geniet roept: “Je moet hart hebben voor je boot.” Walter knikt instemmend. Een andere voorbijganger gaat er zelfs eens even goed voor zitten en trekt een biertje open. Gevraagd of dat op de boot van Walter ook aanwezig is op deze mooie dag die lenteachtig aanvoelt, wordt een strenge blik uitgewisseld. Hier wordt hard gewerkt.

Als de touwen om de boot liggen wordt die langzaam omhoog getakeld. Het blijkt dat het de Roderiekie is die zojuist door de gemeente is gered van de verdrinkingsdood. De boot ziet er vanbinnen niet slecht uit en is niet lek. De volle blikjes Radler die nog in de boot liggen zijn de stille getuigen die bewijzen dat er voor het laatst mee is gevaren op een mooie zomerse dag. Daarna is de eigenaar hem waarschijnlijk ‘vergeten’.

Regenbuien

Walter ziet dat booteigenaren na harde regenbuien steeds vaker vergeten te kijken of er regenwater in hun boot is gekomen. Sinds corona is dat erger geworden, zegt hij. “Veel mensen hebben in de coronaperiode een bootje aangeschaft, maar kijken er nu niet meer naar om. Daarom zeg ik: ga één keer in de twee weken bij je boot kijken. Je kan een zeil erop hebben liggen, maar dat kan er afwaaien of er komt water op te liggen en dat loopt erin. Dan zeggen ze op een gegeven moment ‘blup’. Een bootje kopen is één, maar het onderhoud is twee.”

Als de Roderiekie is leeggepompt, wordt besloten dat de boot niet in de kiepbak van Waternet gaat, omdat die nog in te goede staat is. In die kiepbak liggen wel al een afgedankte sloep, twee andere boten, een brommerframe, veel oud ijzer en afval. Met een paalsteek en een kruisverbinding wordt de geredde boot achter het schip van Walter vastgemaakt en gaat hij naar de bewaarhaven op de Danzigerkade.

Boete van 460 euro

Daar kan de eigenaar hem voor 460 euro ophalen. Ook de eigenaren – als die achterhaald kunnen worden – van de boten die total loss zijn, kunnen een rekening met dat bedrag erop tegemoet zien. Dat is veel geld, maar wie weet dat het lichten van de Roderiekie bijna een uur in beslag heeft genomen en dat daar in totaal vier mensen en twee boten voor nodig waren, beseft dat de gemeente er misschien nog wel geld op toelegt.

Als Walter koers zet richting de Danzigerkade, vertelt hij soms mensen aan te treffen die op een boot slapen. “Dan vertellen we dat dat niet mag en geven het door aan de gemeente. Ik heb ook wel eens een overleden persoon aangetroffen, dat is toch een minder mooie kant van het vak. Maar er zijn veel meer mooie kanten hoor. Zo ben ik de hele dag buiten en houd ik de stad ook nog schoon. Dat is toch mooi.”

230 wrakken In 2022 zijn 230 wrakken gelicht: 106 door de gemeente en 124 door eigenaren zelf na een waarschuwing van de gemeente. In 2021 zijn er ook 106 wrakken door de gemeente gelicht en 113 door de eigenaren zelf. Cijfers van de jaren daarvoor heeft de gemeente niet.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: