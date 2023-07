Medicijntekorten blijven groeien doordat Nederland te veel focust op goedkoop: ‘Soms even duur als een zakje Haribo’

Patiënten merken de gevolgen van de medicijntekorten aan de balie bij de apotheek of tijdens een bezoek aan een arts. Beeld Koen van Weel/ANP

Het zijn spannende tijden voor patiënten met jicht. Ze vrezen voor aanvallen, die ze onderdrukken met medicatie. Maar er is een groot probleem met de beschikbaarheid van hun medicijnen. De impact daarvan is enorm’ zegt Inger Meek, reumatoloog in het RadboudUMC en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. “Jichtaanvallen zijn hele pijnlijke, acute aanvallen, waardoor patiënten niet in staat zijn om te lopen of werken. Als zij hun medicijnen niet krijgen, kunnen ze snel in hoge frequentie aanvallen krijgen.” Met als gevolg dat patiënten weinig kunnen; niet werken, geen sociaal leven onderhouden.

In oktober bleek het eerste middel dat aanvallen tegengaat – Benzbromaron, door zo’n 7000 patiënten gebruikt – niet leverbaar door grondstofproblemen. Meek: “Vanuit reumatologisch perspectief vonden wij het toen al een crisissituatie.” Veel patiënten stapten over op een medicijn dat voor hen tweede keus is, Febuxostat. Maar dat middel bleek in januari niet meer beschikbaar. “We moesten over naar een volgend medicijn, Allopurinol, dat 155.000 patiënten gebruiken. Maar sinds mei is daar nu óók een tekort van.”

Groter dan ooit

Al meer dan tien jaar groeit het aantal medicijntekorten, maar nooit was het probleem zo groot als nu, zegt apothekersvereniging KNMP. In heel 2022 werd een aantal van 1514 tekorten genoteerd, dit jaar staat de teller al op 1179. “Zo kunnen we niet voort,” zegt Aris Prins.

Hoe komt het dat er nog steeds geen goede ­oplossing lijkt te zijn, terwijl deze problemen al zo lang spelen? Dat is complex, zeggen experts, en niet alles is in Nederland op te lossen. Het grootste deel van de productie van medicijnen is naar landen als China en India verplaatst, voornamelijk omdat de kosten daar lager zijn – en wij als land weinig willen betalen voor medicijnen. Na Denemarken en Zweden legt Nederland het minst neer van alle Europese landen. Zo wordt de premie voor onze zorgverzekering niet nog duurder.

“De prijsdruk heeft geleid tot een efficiëntere productie,” zegt Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. Dat heeft als gevolg dat er minder, maar grotere productielocaties zijn. Bovendien houden leveranciers kleinere voorraden aan, omdat opslag geld kost. Bouvy: “Dat brengt het risico met zich mee dat als iets wordt afgekeurd of een grondstof er niet is, meteen de hele keten in de problemen komt.”

Iedereen zelfde probleem

Ook stellen experts dat er tekorten ontstaan vanwege doorschietend Nederlandse medicijnbeleid, waarbij zorgverzekeraars scherpe contracten afsluiten voor merkloze, goedkopere geneesmiddelen. KNMP-voorzitter Prins: “Voorgaande jaren zagen we dat de ene zorgverzekeraar medicijnen inkocht bij de ene fabrikant, en de andere bij de andere fabrikant. Dit jaar halen de vier grootste zorgverzekeraars 37 middelen állemaal bij dezelfde fabrikant. Die levert dus voor bijna de hele Nederlandse markt. Bij elk probleem, of dat nou in de fabriek is, of met een schip dat onderweg vertraging oploopt, heeft meteen iedereen dat probleem. Dat maakt ons heel kwetsbaar.”

Terug naar de jichtpatiënten. Soms is het een oplossing om de medicijnen uit het buitenland te halen, Allopurinol is bijvoorbeeld over de grens wél beschikbaar. De inspectie en geneesmiddelenautoriteit CBG moeten dan toestemming geven. “Maar dat is voor de patiënt heel onzeker én het kost veel tijd en administratie,” zegt reumatoloog Meek.

Problemen voor kinderen

Artsen maken zich grote zorgen over de groeiende tekorten. Zij krijgen radeloze patiënten op de spreekuren. Ook kinderartsen zoeken zich suf naar geschikte medicijnen, zegt Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). “Kinderen zijn veel kwetsbaarder bij de zoektocht naar alternatieven.”

Op de lijst meest gebruikte medicijnen met tekorten staan antibiotica. Een veelgebruikt medicijn bij oorontstekingen, Augmentin drank, is niet of nauwelijks te krijgen, maar een alternatief is er bijna niet. Niet alle medicijnen zijn geschikt voor jonge patiënten, en soms zijn ze simpelweg niet op kinderen getest. Bovendien maakt het ook nog uit in welke vorm de middelen komen, aldus De Ridder. “Grote tabletten zijn minder geschikt dan een drankje.”

Patiënten merken de gevolgen aan de balie bij de apotheek of tijdens een bezoek aan een arts. Jaarlijks kan het verschillen welk contract een zorgverzekeraar voor een bepaald medicijn heeft en welk middel de patiënt vervolgens mag krijgen. Vandaar dus dat wisselende medicijndoosje. “Dat is heel goed geweest, want er zijn over de jaren honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden euro’s bespaard,” vertelt Bouvy. Ter illustratie: een doosje cholesterolverlagers kostte twintig jaar geleden dertig euro, nu minder dan een euro.

Maar deskundigen waarschuwen al langere tijd tevergeefs dat de grens is bereikt, zegt Bart van den Bemt, hoogleraar goed geneesmiddelgebruik én zelf apotheker. “Jaren geleden gaven we al het signaal af dat we met de prijs op een kritisch kantelpunt zaten. Daar is niets mee gedaan. Nederland is totaal niet meer aantrekkelijk voor leveranciers.”

Specialisten zijn het erover eens: dat moet veranderen – en dat betekent ook: meer betalen. “Van sommige middelen heb je nu een voorraad van drie maanden voor de prijs van een zakje Haribo,” zegt Rudolf de Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Beangstigend

Cardiologen zien vooral problemen met tekorten van nitraten: een spray of tabletje onder de tong om hartkrampen tegen te gaan. De Boer: “Nitraten zijn de hoeksteen van onze behandelingen. We moeten zorgen dat die ruimhartig voorhanden blijven. Hartkramp is ontzettend beangstigend voor patiënten.” Zonder spray houdt de aanval aan en belanden ze regelmatig met pijn op de borst op de eerste hulp.

Maar volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn lang niet alle gemelde tekorten échte tekorten; de bracnheorganisatie schaart sommige situaties onder de noemer ‘leveringsprobleem’. ‘[Dat is] als een middel tijdelijk niet beschikbaar is bij een apotheek of groothandel. Het middel is dan wel beschikbaar bij een andere apotheek, groothandel óf onder een andere merknaam of dosering.’

Volgens ZN telt Nederland niet meer tekorten dan andere landen en heeft het medicijnbeleid daar ook geen invloed op. ‘Zorgverzekeraars vragen aan de leveranciers voor welke prijs zij hun product willen leveren. De leveranciers bepalen dus zelf hun verkoopprijs. Door het geven van een korting krijgt de leverancier het voordeel van een grote afzet van het geneesmiddel aan de verzekerden van de zorgverzekeraar.’

Urgentie

Alleen als te veel zorgverzekeraars bij dezelfde leveranciers inkopen, kan dat een risico zijn, erkent ZN. ‘Er zijn bij een productieprobleem geen of beperkte mogelijkheden om via een alternatieve leverancier in te kopen.’ Ze stellen dat zij als zorgverzekeraar goede afspraken kunnen maken over leveringszekerheid. En dat kan dan weer een oplossing zijn voor de problemen.

Toch wil demissionair zorgminister Ernst Kuipers dat zorgverzekeraars hun voorkeursbeleid – ook wel 'preferentiebeleid’ – tegen het licht houden en hij overweegt ze te verplichten altijd een alternatief in te kopen. Ook onderzoekt Kuipers of meer medicijnen dichter bij huis geproduceerd kunnen worden. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij deze maand nog dat er meer dan twintig locaties zijn waar een deel van de productie mogelijk zou zijn.

Stijgende kosten

Specialisten zien de kosten door de medicijntekorten nu eerder toenemen. Want als een middel er niet meer is, moeten veel patiënten over naar een alternatief. Dat gaat lang niet altijd eenvoudig. Niet alle middelen werken even goed bij alle patiënten. Zij komen extra terug naar het spreekuur van een arts. Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): ,”Als mensen een aantal keer wisselen, leidt dat bij een deel van de bevolking tot onduidelijkheid. Ze stoppen omdat ze niet meer weten wat ze moeten slikken of gaan juiste dubbele medicijnen slikken.”