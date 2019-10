Medicijnfabrikant MSD gaat uitbreiden in Haarlem door brexit

Een laborant aan het werk in een laboratorium van MSD in Oss. Beeld ANP

Ook komt er een nieuw laboratorium voor geneesmiddelenonderzoek.

MSD, het Amerikaanse Merck & Co. distribueert vanuit Haarlem tien verschillende vaccins tegen onder meer bof, mazelen, rode hond en het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker dat inmiddels voor meisjes en jongens in het vaccinatieprogramma zit. Jaarlijks worden vanuit Haarlem, waar geen medicijnen worden geproduceerd, 80 miljoen doses naar 140 landen verscheept.

Vanwege de brexit moet het bedrijf meer voorraden gaan aanhouden binnen de Europese Unie die voorheen in Groot-Brittannië werden opgeslagen. In Haarlem wordt daarvoor nu een gekoeld magazijn gebouwd. De werkzaamheden moeten over een jaar klaar zijn.

Medicijnen hertesten voor EU

Het bedrijf verwacht de productie van de vaccins de komende vijf jaar te verdubbelen. Daardoor veranderen ook de exportstromen. Bovendien werden voorheen zulke vaccins in het Verenigd Koninkrijk getest voor toegang op de Europese markt en moeten medicijnen met een Britse goedkeuring allemaal worden hertest voor gebruik in de EU. Dat gebeurt straks vanuit Haarlem, waar volgend jaar wordt begonnen met de bouw van het daartoe benodigde laboratorium.

De keuze is mede op Nederland gevallen vanwege de verhuizing van de Europese toezichthouder op medicijnen, EMA van Londen naar Amsterdam.

Naast Haarlem breidt het Amerikaanse concern ook in Oss, het voormalige Organon, en Boxmeer uit. Daar produceert het bedrijf medicijnen voor dieren. Bij MSD werken in Nederland zesduizend mensen.