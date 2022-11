Medewerkers Hema-winkels krijgen 10 procent meer loon

Beeld Bram Belloni/ANP

Circa 8500 werknemers van de Hema winkels en distributiecentra gaan er door de stap 10,15 procent op vooruit. De circa 500 medewerkers van het hoofdkantoor krijgen er 2,1 procent bij.

De overstap naar de cao retail non-food zorgt er ook voor dat de verschillen in beloning tussen personeel van eigen winkels en franchisewinkels verdwijnen. Die laatste winkels vielen al onder die sector-cao. Omdat nog wordt onderhandeld over een nieuwe cao retail non-food kan het verschil weer groeien. Hema laat weten dat er in dat geval extra aanvullingen komen en een overgangsregeling voor de huidige werknemers.