Medewerker omgekomen bij steekincident jeugdzorginstelling Emmen, verdachten aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Het incident vond omstreeks 20.30 uur plaats in de Stationsstraat. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Hulp mocht niet meer baten. Er waren meerdere hulpdiensten ter plaatse. De politie zette een helikopter in. Een van de verdachten, een man van 19 uit Emmen, werd kort na het steekincident aangehouden. De 16-jarige verdachte werd enkele uren later opgepakt in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij dit incident.

Burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout liet later op Twitter weten dat de vrouw een begeleidster was bij Yorneo. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en vraagt getuigen zich te melden. Yorneo zelf was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.