Meatless Farm is failliet – en dat is geen toeval. Zijn vleesvervangers alweer uit?

De consumptie van vleesvervangers stagneert en nu is ook nog eens Meatless Farm, een van de eerste producenten van vegagehakt, omgevallen. Willen consumenten hun stukje vlees niet opgeven of is er meer aan de hand?

Met een knal kwam Meatless Farm drie jaar geleden aan in Nederland. Een hoofdkantoor in Amsterdam, een fabriek in Almere en ter introductie een vleesloze drive-through in Amsterdam-Noord. Tijdelijk weliswaar, maar de Britse producent van vegagehakt was wel meteen op de kaart gezet.

Tijdelijk blijkt ook voor het bedrijf zelf te gelden. Maandag werd Meatless Farm failliet verklaard, nadat vorige week al Nederlandse en Britse dochterbedrijven waren ontmanteld.

Het door een Deen opgerichte Britse Meatless Farm had in 2020 juist Amsterdam uitgekozen als plek voor zijn mondiale hoofdkantoor en Almere als belangrijke Europese productielocatie.

Maar de fabriek in Almere blijkt in stilte al dit voorjaar te zijn gesloten. In de supers van Dirk, Jumbo, Crisp en bij de flitsbezorgers van Gorillas zijn het vegagehakt en de vegaburgers al niet meer te vinden.

Hoofdkantoor

Wat is overgebleven van het mondiale hoofdkantoor, al van de prominente Prinsengracht verhuisd naar een flexwerkplek met uitzicht op de McDonald’s in Amsterdam-Oost, is gesloten. De honderd werknemers zijn naar huis gestuurd.

Geld is het voornaamste obstakel: de kosten voor het opzetten van vleesvervangerfabrieken in Nederland en Canada en de investeringen in marketing en verkoop, leidden sinds de oprichting al tot een verlies van 58 miljoen euro, terwijl het bedrijf bijna 57 miljoen euro investeringsgeld ophaalde – waaronder 4 miljoen via crowdfunding.

Zoals bij elke start-up waren aanloopverliezen ingecalculeerd, maar wel gebaseerd op groei van de verkopen en van de activiteiten. In de coronajaren ging dat crescendo. Omdat restaurants regelmatig gesloten waren, explodeerden de supermarktverkopen – en die van vleesvervangers deden vrolijk mee.

Klad in vegaverkoop

Maar sinds vorig jaar zit de klad in de vegaverkoop. In de Nederlandse supers werden vorig jaar volgens marktvorser IRI ruim 5 procent minder vleesvervangers verkocht. In het eerste kwartaal van dit jaar was de afname 5,6 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2022. Ook de vleesverkoop daalde overigens.

Die afname was deels voorspelbaar: zonder coronalockdowns ging de doelgroep weer uit eten en werd er minder ingeslagen in de supermarkt. Maar het is vooral de torenhoge inflatie die consumenten tempert bij het boodschappen doen en de verkopen dwarszit.

En dat telt dubbel bij vleesvervangers, zegt econoom Thijs Geijer, die zich bij ING bezighoudt met de voedingsindustrie. “Gemiddeld genomen zijn vleesvervangers nog altijd 20 procent duurder dan de vleesproducten waar ze op gebaseerd zijn. Nu de inflatie flink oploopt en consumenten bewuste keuzes maken om de kosten van het boodschappenmandje binnen de perken te houden, leiden duurdere voedingsproducten daar als eerste onder.”

Daardoor ontstaat een kip- en eiverhaal. Als consumenten minder producten kopen, zullen supermarkten kijken of de verkopen ervan al die schapruimte rechtvaardigen. Zo niet, dan komen daar andere producten te liggen die beter verkopen.

Praat mee! Wat denk u dat er moet gebeuren zodat we minder vlees gaan eten? Praat mee met Het Parool. Stuur uw bijdrage van 150 woorden naar hethoogstewoord@parool.nl o.v.v uw naam en woonplaats

Beyond meat

Terwijl de verkopen dalen, neemt de vloed aan vegaproducten en bijbehorende producenten nog altijd toe. Geijer: “Er is opgeschaald in de verwachting van een nieuwe groeimarkt. Die blijft uit. Dus neemt de onderlinge concurrentie toe. Dan leggen nieuwkomers het af tegen grote multinationals en huismerken. Die kunnen verliezen op vega elders compenseren. Nieuwkomers zijn afhankelijk van deze productcategorie.”

Om voort te leven werkte Meatless Farm aan een investeringsronde die 88 miljoen euro had moeten opleveren, deels al toegezegd door zittende investeerders. Maar geldschieters die voorheen in de rij stonden om bij te passen, haakten af. Door de stijgende rente is investeren in start-ups minder aantrekkelijk geworden en de verslechterde vooruitzichten voor de vegamarkt helpen evenmin.

Meatless Farm is lang niet de enige vegaproducent die worstelt. Zo zit de Amerikaanse pionier Beyond Meat ook in de hoek waar de klappen vallen. Het wil nu 30 procent van de aandelen verkopen om 200 miljoen dollar op te halen om overeind te blijven. Maar de koers is ruim 90 procent gezakt, waardoor die hoop vervliegt.

Plantaardige steak

Er speelt volgens ING-econoom Geijer nog wat anders. Carnivoren laten zich minder makkelijk overhalen om over te stappen dan gedacht. “De behoefte bij de consument is er. Maar het alternatief moet zich wel kunnen meten met vlees; op het gebied van prijs, gebruiksgemak, kwaliteit en smaak.”

“De kwaliteit gaat er niet voldoende op vooruit. Vleesvervangers werken goed als ingrediënt. Maar op burgers na zijn er nog steeds geen alternatieven die zich met vlees kunnen meten. De plantaardige steak bestaat al niet meer.”

De tegenslag die vega nu doormaakt zal volgens econoom Nadia Menkveld, die bij ABN Amro de voedingssector volgt, niet permanent zijn. “Overheid en supers hebben als doelstelling de eiwittransitie te versnellen. Zij willen die omslag maken.”

Milieu en dierenwelzijn

“Nu is het aanbod nog 60/40 in het voordeel van dierlijke producten. De doelstelling is om naar 50/50 te gaan. Dat geeft een prikkel om die vervangers in het assortiment te houden. Lidl legt ze nu naast elkaar. Die doen er dus veel aan om de verkopen te laten toenemen.”

“We zijn nu naar een bepaald niveau gegroeid en zien nu stagnatie. Maar er is echt nog wel innovatie en ontwikkeling in de markt. Dat zal doorgaan en tot nieuwe doorbraken leiden. Het gaat niet alleen om prijs en assortiment, maar ook om milieu en dierenwelzijn.”

Óf het gat tussen vleesvervangers en vlees wordt gedicht, hangt af van hoeveel geld er voor innovatie beschikbaar wordt gesteld. Geijer wijst op een rol van de politiek: “Komt er sturing vanuit de overheid? De groei tot nu is zonder gegaan. Maar als er een vleestaks komt, dan kan het zo veranderen.”