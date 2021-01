ME voert charges uit in Eindhoven, winkels geplunderd

Beeld EPA

De mobiele eenheid voert in Eindhoven momenteel charges uit om de rellende menigte uiteen te drijven. Zij hebben zich rond 16.45 uur verzameld aan de taxikant van het station. Hier werden ramen van het stationsgebouw ingegooid. Een voertuig van ProRail is in vlammen opgegaan. Personeel van de AH To Go wacht angstig af achter de gesloten deuren van de winkel. De Jumbovestiging op het station is geplunderd. In de supermarkt is het een ravage.

Rond 15.30 uur laaiden de rellen voor de tweede keer op, nadat het eerder ingezette waterkanon een lekke band had gekregen. Agenten met gasmaskers proberen de groep met traangas te verdrijven. Intussen worden palen met camera’s, fietsen en verkeersborden onder luid gejuich gesloopt, om vervolgens richting de politie gegooid te worden. Bus- en treinverkeer rondom het station liggen stil.

Tweehonderd personen

Er kwamen aan het begin van de middag zo’n tweehonderd personen samen op het 18 Septemberplein, zonder toestemming en veelal zonder mondkapje. Zij werden rond 14.15 uur van het plein geveegd door ME en politie te paard, omdat het veel te druk was en niemand zich aan de coronamaatregelen hield.

Zeker één vuurwerkbom is pal naast een passerende auto afgegaan. Ook zou vuurwerk zijn gegooid naar de politie te paard. De paarden gingen daardoor met ruiter en al onderuit. Relschoppers gooien stenen, die ze uit de straat trekken, naar de politie. Het geheel zorgt voor een spoor van vernieling in het centrum van de stad. De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven.

Er zijn volgens de politie zo’n dertig aanhoudingen verricht, waarvan enkele voor (poging tot) zware mishandeling. “Een grote groep houdt zich op in en om het centrum van Eindhoven en lijkt uit te zijn op een confrontatie met en geweld tegen de politie. Wij handhaven en grijpen in waar nodig,” meldt de politie. Op sociale media roept de politie op niet naar de binnenstad van Eindhoven te komen.

Beeld ANP

Koran verbranden

De gemeente Eindhoven vreesde ongeregeldheden omdat Pegida van plan zou zijn geweest een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen. Toen moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Burgemeester John Jorritsma heeft de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Er wordt preventief gefouilleerd. Volgens een ME’er zijn er enkele personen uit het gebied weggestuurd.

Pegida liet eerder weten dat het ‘maling heeft aan de Befehlen’ van de burgemeester en zondag toch naar Eindhoven te trekken. De groepering Nederland in Verzet - verzet tegen de coronamaatregelen - kondigde eerder ook een demonstratie in Eindhoven aan, maar heeft die inmiddels geannuleerd.