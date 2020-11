ME grijpt in bij demonstratie KOZP in Maastricht

Beeld EPA

De demonstratie, waar slechts een handjevol KOZP-mensen op af was gekomen, moest in allerijl naar een nieuwe locatie vanwege de toeloop van tegenstanders. Aanvankelijk zou het protest op het Vrijthof zijn, dat werd het iets verderop gelegen Mosae Forum.

Breda

In Breda hadden zaterdag zo’n vijftig aanhangers van Kick Out Zwarte Piet korte tijd gedemonstreerd. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel. Er was ook toen een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van de traditionele Zwarte Piet. De demonstratie verliep vreedzaam.

Zaterdag was de landelijke aankomst van Sinterklaas in Elburg. Daar mocht vanwege de coronasituatie geen publiek bij zijn en de locatie was geheim gehouden. Sint en zijn gevolg legden even na 12.00 uur aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade. Zondag kwam de Sint in Amsterdam aan. Zonder honderdduizenden kinderen en met vijf in plaats van vijfhonderd pieten.