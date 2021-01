ME en politie krijgen relschoppers Eindhoven maar niet onder controle

Beeld EPA

De ME heeft charges uitgevoerd rondom het station in Eindhoven om de rellende menigte uiteen te drijven. Inmiddels waaieren de honderden relschoppers uit over de rest van de binnenstad. Een ME’er ter plaatse denkt dat het nog niet achter de rug is. Rond 17.30 uur begint de ME een schoonveegactie in de winkelstraten van Eindhoven. Op de achtergrond is overal in de stad vuurwerk te horen. “Kleinere groepen in de Eindhovense binnenstad blijven zich misdragen en weigeren vooralsnog de binnenstad te verlaten,” aldus de politie.

De politie laat weten dat de prioriteit nu ligt bij het laten terugkeren van de rust in Eindhoven. “Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers,” zegt een woordvoerder van de politie.

De rellen begonnen op het 18 Septemberplein en verplaatsten zich naar het Centraal Station. Daar werden ramen ingegooid. Een voertuig van ProRail is in vlammen opgegaan. De Jumbovestiging op het station werd geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en de schappen van de winkel werden leeggeroofd.

Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Daarnaast werden hekken en fietsen gebruikt om barricaden mee op te werpen tegen de mobiele eenheid.

Rond 15.30 uur laaiden de rellen opnieuw op, nadat het eerder door de ME ingezette waterkanon een lekke band had gekregen. Agenten met gasmaskers probeerden de groep met traangas te verdrijven. Intussen werden palen met camera’s, fietsen en verkeersborden onder luid gejuich gesloopt, om vervolgens richting de politie gegooid te worden. Bus- en treinverkeer van en naar Eindhoven werd stilgelegd.

Ongeveer tweehonderd personen, van wie velen zonder mondkapje, kwamen aan het begin van de middag samen op het 18 Septemberplein, zonder toestemming. Zij werden rond 14.15 uur ME en politie te paard van het plein geveegd, omdat het veel te druk was en niemand zich aan de coronamaatregelen hield. Daarna was de chaos compleet.

Zeker één vuurwerkbom ging pal naast een voorbijrijdende auto af. Ook zou vuurwerk zijn gegooid naar politie te paard. De dieren gingen daardoor met ruiter en al onderuit. Daarnaast gooiden de relschoppers met stenen die ze uit de straat hadden losgewrikt. De relschoppers trokken een spoor van vernieling door het centrum van de stad. De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven.

Er zijn volgens de politie zo’n dertig aanhoudingen verricht, waarvan enkele voor zware mishandeling of een poging daartoe. “Een grote groep houdt zich op in en om het centrum van Eindhoven en lijkt uit te zijn op een confrontatie met en geweld tegen de politie. Wij handhaven en grijpen in waar nodig,” liet de politie eerder weten. Op sociale media roept de politie op niet naar de binnenstad van Eindhoven te komen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft laten weten dat burgemeesters en politie terecht hard optreden tegen relschoppers.

Koran verbranden

De gemeente Eindhoven vreesde ongeregeldheden omdat Pegida van plan zou zijn geweest in de stad een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen. Toen moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Burgemeester John Jorritsma heeft de binnenstad van Eindhoven tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Er wordt preventief gefouilleerd. Volgens een ME’er zijn enkele personen uit het gebied weggestuurd.

Pegida had eerder laten weten dat het ‘maling heeft aan de Befehlen’ van de burgemeester en zondag toch naar Eindhoven te trekken. De groepering Nederland in Verzet - verzet tegen de coronamaatregelen - had ook een demonstratie in Eindhoven aangekondigd, maar die werd later geannuleerd.

Beelden van plundering station Eindhoven Centraal gaan rond op whatsapp. Tientallen jongeren rennen bij de Jumbo naar binnen. @HartvNL pic.twitter.com/9vDJLO9NMB — Sam Hagens (@SamHvNL) 24 januari 2021

Zijn ze boos op ProRail of dachten ze dat het een politieauto was pic.twitter.com/ncMEMtOXqw — Paul Peeters (@palpeet) 24 januari 2021