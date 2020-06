Mbo-scholen moeten stageplekken regelen in strijd tegen discriminatie

Leerlingen van de ROC-school Midden Nederland in Utrecht. Beeld ANP

Met dat voorstel komt regeringspartij D66 donderdag tijdens een Kamerdebat over het middelbaar beroepsonderwijs. Stagediscriminatie is daar al jaren een groot probleem. Studenten met een migratieachtergrond moeten tot wel vier keer vaker solliciteren naar een stageplek dan autochtone studenten, bleek in 2018 uit een onderzoek.

D66-Kamerlid Paul van Meenen stelt dat er vaak al wordt gediscrimineerd op basis van de achternaam. “Een student met een ‘Nederlandse’ naam wordt wel meteen aangenomen en een medestudent – met dezelfde sollicitatiebrief en cv – met een buitenlandse naam niet.” Van Meenen kent verhalen van studenten die wel vijftig moesten solliciteren voor zij een stage hadden. “En dat is dan de eerste keer dat je in aanraking komt met de arbeidsmarkt. Ik ben daar klaar mee.”

Van Meenen wil het omdraaien: de school verzamelt alle beschikbare stageplekken en laat vervolgens studenten intern, bijvoorbeeld bij de docent, solliciteren naar de stage van hun keuze. “Dan is de sollicitatie in een veilige omgeving, binnen de school, en zorg je voor gelijke kansen.” Volgens de D66’er zijn jonge studenten ‘nog veel te kwetsbaar’ voor afwijzingen. “Dat werkt demotiverend en zorgt ook voor schooluitval.”

Weer nieuwe problemen

Mbo-jongerenorganisatie JOB vindt het plan van D66 interessant, maar ziet ook nieuwe problemen. “Op deze manier haal je inderdaad de aanraking met de arbeidsmarkt die negatief kan zijn eruit,” vindt voorzitter Jurgen van der Hel. “Maar wat als je als student dan op een stageplek belandt waar je je gediscrimineerd voelt? Hoe ga je daar dan mee om? Vooroordelen neem je zo niet weg.”

Van Meenen erkent dat ‘dat kan gebeuren’. “Dit voorstel lost niet alle discriminatie op. Maar het grootste belang van een bedrijf is een goede student. Dat kan de school ook bepalen.” Stagediscriminatie is, zegt Van der Hel, ‘een lastig probleem’. “Elke oplossing die je aandraagt, creëert weer nieuwe problemen.”

Melden met een app

Begin dit jaar deden regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks het voorstel om mbo-studenten discriminatie te laten melden met een app. Volgens de partijen is de omvang van het probleem nog niet bekend omdat studenten niet altijd bereid zijn zich te melden bij het officiële meldpunt stagediscriminatie, dat in 2017 werd opgericht. Een app zou laagdrempeliger zijn.