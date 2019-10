Mazelen tasten immuunsysteem langdurig aan

Een meisje wordt gevaccineerd tegen mazelen en andere ziektes. Beeld ANP

Dat blijkt uit een studie van het Amsterdam UMC en het Wellcome Sanger Institute, die donderdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Immunology. Het onderzoek is uitgevoerd onder kinderen uit de Nederlandse Biblebelt die de mazelen hebben gehad.

Een vergelijking van bloedmonsters voor en na de ziekte toonde dat het virus de geheugencellen van het afweersysteem had gewist. Deze geheugencellen onthouden hoe het lichaam ziekteverwekkers die het herkent, moet bestrijden. Na het doormaken van de mazelen zijn patiënten dan ook een periode extra vatbaar voor andere infectieziekten.

Afweersysteem

Bij de meeste mazelenpatiënten herstelt het afweersysteem binnen enkele maanden. “In 10 procent van de gevallen lukt dat echter niet,” zegt onderzoeker Colin Russel van het Amsterdam UMC. “Bij die kinderen duurt het herstel van het immuunsysteem vijf tot tien jaar.” Ze zijn al die tijd vatbaarder voor andere ziekten.

De studie is een steun in de rug van het Nederlandse vaccinatiebeleid, dat kinderen moet beschermen tegen de mazelen. De mazelenvaccinatie kan dus ook complicaties als gevolg van een verzwakt afweersysteem voorkomen.

Besmettelijk

Het mazelenvirus komt niet vaak voor in Nederland. Vorig jaar ging het om 24 besmettingen. Dit jaar werden er tot begin oktober 80 mensen ziek, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). De ziekte – gekenmerkt door koorts en kenmerkende rode vlekjes – is erg besmettelijk.

In Nederland is het mazelenvirus zelden dodelijk. Minder dan 1 op de 10.000 patiënten overlijdt als gevolg ervan, aldus het RIVM. In ontwikkelingslanden sterven naar schatting zo’n 250 kinderen per dag aan mazelen.