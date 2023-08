Max Verstappen wint chaotische Formule 1-race in regenachtig Zandvoort en evenaart record Vettel

Verstappen (Red Bull Racing) en Fernando Alonso (Aston Martin) tijdens de herstart van de Dutch Grand Prix. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Vioolvirtuoos André Rieu had nog maar amper zijn Stradivarius veilig droog opgeborgen of het begon al te druppelen boven Zandvoort. Dreigende wolken hingen al even boven het circuit, zagen ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima, toen de coureurs van de startgrid vertrokken. Wolken met inhoud, want Max Verstappen was nog niet begonnen of hij kon alweer naar de pits voor wat grover profiel. Het bleek een voorbode van een kleddernatte middag in de Noord-Hollandse duinen. Een godsgeschenk voor de pure F1-fans, want natuurlijk had de Dutch GP nieuwe stijl zich als evenement allang bewezen in de eerste twee stralende jaren. Maar bij editie drie bleek ook de potentie van het heerlijke circuit grenzeloos groot.

Wat vooraf nog werd neergezet als een straight forward ‘zondagsritje’ voor de dominante Verstappen, transformeerde door het hemelwater zowaar nog in een vermakelijk fijn racepuzzeltje, dat de Limburger met liefst vijf pitstops wel even moest leggen. Het belang van strategie groeit, de coureur heeft meer invloed op het resultaat en een toefje geluk maakt soms gigantisch verschil – regen haalt naast gevaar geregeld het mooiste in autosport boven. Lando Norris en George Russell, gestart van P2 en P3, zagen hun podiumkansen al vroeg wegspoelen.

Maar aan de muur bij Red Bull Racing en in de cockpit van Verstappen bleef alles koel en gecontroleerd. Ook bij de late tweede bui, toen de hemel boven Zandvoort met nog vijftien rondjes te gaan opeens nog angstaanjagender grijs kleurde. “Wordt het héél extreem of volstaan inters?” wilde Verstappen weten. Dat tweede, bleek plots. Teammaat Sergio Pérez kreeg een heel late call, toch wat overrompeld door de plensbui, want de banden stonden nog niet klaar. Een ronde later kwam Verstappen voor de intermediates, toen stond Red Bull wél paraat. En dankzij zijn riante voorsprong kon hij snel nog eens wisselen naar rubber voor nog extremere omstandigheden. Zo bleef hij ook na vijf pitstops (softs-inters-softs-softs-inters-full wets) comfortabel aan de leiding.

Grand Prix vol chaos

Vóór al het gevaar. Want ja, die bui in extremis ontregelde het einde van de middag aan de Hollandse kust volledig. Sergio Pérez slipte even een uitloopstrook op en de Chinees Zhou schoot kiezelhard rechtdoor in de Tarzanbocht. Een rode vlag, een lange pauze en pas na drie kwartier een rollende herstart, met nog zes rondjes te gaan. Zes omlopen waarbij Verstappen ondanks het weer in elkaar geschoven veld uit de problemen bleef en een opdringerige Fernando Alonso van zich af wist te houden.

Zo kregen de ruim 105.000 Nederlandse fans wat ze hoopten. Een Dutch GP vol chaos, maar wél met de gedroomde winnaar, die met vuurwerk werd ingehaald door vlaggenist van dienst Martin Garrix, dj en vriend van Verstappen. Weer klonk voor die laatste het Wilhelmus, met voor zijn neus de fraaie witte trofee van Piet Boon, met een grote oranje leeuw voorop. Alonso eindigde als tweede, Pierre Gasly werd derde, volop profiterend van een late tijdstraf van vijf tellen voor Pérez.

“Het is ons vandaag niet makkelijk gemaakt, maar we hebben het weer geflikt,” besloot Verstappen dolblij.

Voor eigen volk verstevigde hij zo zijn grip op dit kampioenschap, met zijn negende zege op rij. Een evenaring van het Formule 1-record van Sebastian Vettel uit 2013. In het Italiaanse Monza kan Verstappen het record over een week scherper stellen.