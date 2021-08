Nieuws

Maurice de Hond neemt juridische stappen tegen podcastmaker Deventer Mediazaak

Opiniepeiler en publicist Maurice de Hond bereidt een bodemprocedure voor tegen de maker van de podcastreeks De Deventer Mediazaak, zo maakt hij bekend in een persbericht. Volgens De Hond is de podcast over de moord op de weduwe Wittenberg in 1999, onrechtmatig. Zijn ‘eer en goede naam’ zouden zijn geschaad.