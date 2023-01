Massaschietpartij in ballroomdansstudio Californië na viering Chinees Nieuwjaar: zeker 10 doden

Beeld AP

Er is nog geen informatie over het signalement van de verdachte en zijn motief, verklaarde politiechef Andrew Meyer tijdens een persconferentie. Het drama voltrok zich zaterdag omstreeks 22.20 uur in een ballroomdanszaal in de stad Monterey Park, zo’n 13 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Het is volgens Meyer nog onduidelijk of de schutter iemand kende in de dansgelegenheid, of dat het gaat om een haatmisdrijf of racisme.

Monterey Park telt zo’n zestigduizend inwoners. De meerderheid bestaat uit Aziatische immigranten of nakomelingen, de meesten van hen uit China. Volgens het lokale persbureau City News Service vond de schietpartij een uur na het einde van de viering van het Chinese Nieuwjaar plaats. Tienduizenden mensen hadden zich er zaterdag verzameld voor de tweedaagse nieuwjaarsfestiviteiten maar die werden afgelast na het drama.

‘Volstrekt willekeurig’

Seung Won Choi, eigenaar van een barbecuerestaurant in de buurt van de danszaal, zei tegen de Los Angeles Times dat drie mensen zijn zaak in paniek binnenstormden en riepen dat hij de deur op slot moest doen. Ze waren gevlucht voor een man die het vuur had geopend in een danszaal. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn semiautomatische geweer te kunnen herladen.

Wong Wei, die in de buurt woont, vertelde de krant dat zijn vriendin zich in de toiletruimte bevond op het moment dat de schietpartij begon. “Toen ze eruit kwam, zag ze een schutter en drie lichamen.” De vrouw vluchtte naar de woning van haar vriend. Wei vernam later van vrienden dat de schutter willekeurig in het rond leek te schieten met het vuurwapen met een lange loop.

Massaschietpartijen

Massaschietpartijen komen regelmatig voor in de Verenigde Staten, het land met het hoogste particuliere wapenbezit ter wereld. Het drama in Monterey Park is al de vijfde massaschietpartij in de Verenigde Staten sinds het begin van het jaar.

De tot nu toe dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Californië vond plaats in 1984. Een schutter doodde toen 21 mensen in een McDonald’s-restaurant in San Ysidro, in de buurt van San Diego.

Evenveel doden vielen er in mei vorig jaar bij een massaschietpartij in Uvalde in het zuiden van Texas. Een schutter opende het vuur in een basisschool waarbij negentien leerlingen en twee leraren om het leven kwamen. Verschillende politiediensten verzamelden zich buiten het klaslokaal en wachtten meer dan een uur voordat een team van de Amerikaanse grenspatrouille het klaslokaal binnenging en de verdachte doodschoot.

In augustus 2019 schoot een man in El Paso, Texas, gelegen aan de grens met Mexico, 22 mensen dood bij een Walmart-supermarkt. De schutter werd gearresteerd. In een verklaring die aan hem wordt toegeschreven, stond dat de aanval een reactie was ‘op de invasie van Spaanstaligen in Texas.’

