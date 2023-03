Massaclaim van start tegen energieleveranciers vanwege tussentijdse verhogingen tarief

Beeld Getty Images/iStockphoto

GoBaxter noemt zichzelf een bureau voor consumentenbescherming. Aanleiding voor de massaclaim is de rechtszaak die Vattenfall recent verloor van een klant die het niet eens was met een tussentijdse verhoging van het energietarief. Consumenten kunnen zich vanaf dinsdag aanmelden.

Vattenfall heeft zich volgens de kantonrechter in Amsterdam schuldig gemaakt aan een ‘oneerlijke handelspraktijk’ door vorig jaar de energietarieven meerdere keren omhoog te gooien, terwijl op de website van de energieleverancier stond dat tarieven bij een variabel contract maar twee keer per jaar worden gewijzigd. De rechter heeft Vattenfall verboden om de tariefsverhoging van 1 april 2022 voor de klant door te voeren.

Vattenfall overweegt hiertegen in beroep te gaan en benadrukte dat de uitspraak alleen geldt voor deze specifieke klant in een specifieke situatie, en dus niet meteen voor alle klanten.

Directeur Jochem van Dalfsen van GoBaxter stelt dat zo’n 4,5 miljoen huishoudens mogelijk geld kunnen terugvorderen van de energieleverancier. “Volgens onze berekeningen kan een variabele energiecontracthouder op basis van een gemiddeld gas- en stroomverbruik voor de tariefwijzigingen van 1 april en 1 oktober zo’n 400 euro terugkrijgen. De totale omvang komt daarmee op zo’n 2 miljard euro.”

Volgens Van Dalfsen zijn de tussentijdse prijsverhogingen van Vattenfall in strijd met Europese richtlijnen en de wet. En omdat ruim 90 procent van de energiesector gebruikmaakt van dezelfde algemene voorwaarden als Vattenfall – die zijn afkomstig van koepelorganisatie Energie Nederland – vermoedt hij dat andere leveranciers ook onrechtmatig hebben gehandeld als zij tussentijds het tarief gewijzigd hebben. “Van al deze partijen kunnen klanten mogelijk geld terugeisen,” zegt Van Dalfsen. De website van GoBaxter is inmiddels in de lucht en er zijn al een aantal aanmeldingen binnen.

GoBaxter zal juridisch worden bijgestaan door advocatenkantoor Finch Dispute Resolution. Volgens Koen Rutten van dat kantoor leent de zaak zich goed voor een collectieve afwikkeling. Hij stelt dat het vonnis rond Vattenfall goed is onderbouwd en dat het in hoger beroep waarschijnlijk overeind blijft.

De Consumentenbond had na de uitspraak bij Vattenfall al gezegd dat de gevolgen groot kunnen zijn.

