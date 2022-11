Marokkodeal alsnog openbaar: steun voor Marokkaans centrum in Amsterdam

Beeld Getty Images

In het zogeheten Actieplan Nederland-Marokko staan 26 afspraken die de samenwerking tussen beide landen moeten stimuleren. Het gaat onder meer om afspraken op politiek en cultureel vlak, maar ook op het gebied van veiligheid en sociale zekerheid.

Uit het document blijkt dat het kabinet de komst van een Marokkaans Cultureel Centrum in Amsterdam steunt. Het centrum moet een ‘inspirerende katalysator’ zijn om de samenwerking te versterken. Meer details over het centrum zijn nog niet bekend.

Het Actieplan Nederland-Marokko werd in de zomer van 2021 ondertekend, maar de inhoud was niet gedeeld in de Tweede Kamer. Tot onvrede van verschillende Kamerleden. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei eerder er geen voorstander van te zijn dit soort diplomatieke documenten ‘op straat te gooien’, maar heeft de overeenkomst na overleg met Marokko, nu alsnog naar buiten gebracht.

Controversieel

In het document staat dat Marokko en Nederland zich ‘niet zullen mengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden’. Ook valt te lezen dat er onderhandelingen zullen worden begonnen over een uitleveringsverdrag tussen beide landen. PvdA-Kamerlid Kati Piri vindt dat een ‘controversieel’ onderwerp, omdat Marokko volgens critici geen onafhankelijke rechtspraak kent.

Ze vraagt zich bovendien af of het ‘opkomen voor politieke gevangenen en persvrijheid in Marokko onder binnenlandse aangelegenheden valt’. In 2018 kreek toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, forse kritiek van de Marokkaanse regering, nadat hij zich kritisch had uitgelaten over de gevangenisstraffen voor demonstranten uit de Rifstreek in Noord-Marokko. Hij vond deze ‘aan de hoge kant’.

Nederland zet al langer in op het verbeteren van de relatie met Marokko. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) heeft het beleid zijn vruchten afgeworpen en wordt het, mede daardoor, waarschijnlijk mogelijk om Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen, terug te sturen naar Marokko.

