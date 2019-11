Marokko: ‘Staatssecretaris Broekers-Knol vroeg niet om bezoek’

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol. Beeld ANP

Donderdag zei Broekers-Knol dat het land haar had geweigerd: de juiste minister ‘wilde niet’ met haar spreken. Later zwakte ze dat wat af, misschien uit vrees voor diplomatiek wrijving. Ze zou via ambtenaren te horen hebben gekregen dat de minister er weinig voor voelde, dus besloot ze maar af te zien van een officieel verzoek.

Marokko bevestigt nu dus ook dat een formeel verzoek nooit is gedaan. “Ik kan verklaren dat de ambassade van het koninkrijk Marokko in Den Haag nooit een verzoek heeft gekregen voor een bezoek,” aldus een woordvoerster. “Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Rabat is ook nooit benaderd voor een bezoek. Dit soort zaken wordt altijd geregeld volgens de officiële diplomatieke kanalen tussen Marokko en Nederland. Wij hebben nooit een verzoek gekregen en zijn verbaasd over wat er nu over in de media verschijnt.”

Als er een verzoek komt, zal dat beoordeeld worden, laat de Marokkaanse ambassade verder weten.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) maakte het er vanmiddag niet duidelijker op. Zij stelde dat het niet tot een afspraak kon komen vanwege ‘iets met de agenda’s’.

Knol zei gisteren dat haar via diplomatieke weg duidelijk was gemaakt dat afreizen geen zin had. “Het is niet zo dat ik vergeefs op de deur van een ministerie heb staan kloppen. Mij is te kennen gegeven dat het geen zin heeft om langs te gaan, want ik zou daar niet binnenkomen.”

Verstopte asielketen

Het maakt de kwestie nog vreemder, omdat Broekers-Knol eerder juist trots meldde dat ze zelf op het plan was gekomen om met Marokko te gaan praten. Het land weigert al jaren om de grote aantallen kansloze asielzoekers die naar Nederland komen terug te nemen als ze zijn uitgeprocedeerd. Juist door asielzoekers uit Marokko en Albanië, die nauwelijks kans maken op asiel, raakt de asielketen verstopt.

Nu zegt ze dat ze niet erg op een gesprek heeft aangedrongen. “Nou, nee niet echt heel erg,’’ zei Broekers-Knol gisteravond. “Maar ik heb wel een paar keer gevraagd.” Door drukte in haar eigen agenda was het ‘eventjes weg gezakt’. “En dan denk ik van: nou, volgende poging gaan we weer wagen.”

Premier Rutte wil het liefst een streep onder de kwestie. Hij spreekt van een ‘misverstand’. “Het is nu opgelost. Ik had haar net aan de lijn en ze is bezig tickets te boeken.”

De hele affaire wekt verbazing in de Tweede Kamer. Volgens de SP heeft de staatssecretaris zich gewoon laten ‘wegsturen’. Ook GroenLinks vindt dat het heel opmerkelijk en vraagt zich af of er niet via diplomatieke weg druk had moeten worden uitgeoefend.