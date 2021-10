Marokko geeft Transavia toestemming voor tien repatriëringsvluchten

Beeld ANP

Marokko verbood met ingang van de nacht van woensdag op donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen het coronavirus.

Transavia-topman Marcel de Nooijer waarschuwt dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn om iedereen die wil terug naar Nederland te brengen. “We doen er echter alles aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken.”

De repratiëringsvluchten zijn voornamelijk vluchten die nog in het bestaande vluchtschema stonden, en er is een aantal nieuwe vluchten toegevoegd. Op de bestaande vluchten stonden al passagiers geboekt, zij hebben nog geen annuleringsbericht ontvangen en kunnen hun reis zoals eerder gepland uitvoeren. Op alle vluchten zijn nog stoelen vrij, de passagiers die de tickets boekten zijn hierover vrijdag geïnformeerd zodat zij als eerste de kans hebben om een vlucht te boeken.

3500

De afgelopen week zijn ongeveer 3500 mensen via Transavia naar Marokko gereisd. De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over wat het vliegverbod betekende voor Nederlandse reizigers die naar het Noord-Afrikaanse land waren gereisd. Zo wachtte Transavia dagenlang op een vergunning om met lege vliegtuigen gestrande passagiers te kunnen ophalen.

Transavia roept passagiers die een ticket voor een terugvlucht hebben, maar al op een andere manier zijn teruggekeerd naar Nederland op hun vlucht te annuleren. Zo komen er weer plekken vrij voor andere passagiers.

TUI

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag op Twitter dat Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg een gesprek heeft gevoerd met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en dat Marokko zich bereid heeft verklaard op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen.

Ook reisorganisatie TUI, die eerder meldde dat ze op het moment 78 Nederlanders onder hun hoede heeft in Marokko, heeft kunnen regelen dat deze mensen weer naar huis kunnen. Een toestel van TUI fly België is vanuit Brussels Airport naar Marokko vertrokken om de vakantiegangers op te halen, meldde een woordvoerder van de reisorganisatie. Het toestel vliegt via Agadir en Marrakesh en wordt vrijdagavond laat weer op het vliegveld van Brussel verwacht. Vanaf Brussel worden de passagiers per bus naar Nederland gebracht.