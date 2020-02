Marinierskazerne niet naar Vlissingen: ‘Alsof je partner vreemdgaat’

Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie. Beeld ANP

Vier weken geleden deed staatssecretaris al een eerste poging om de bouw van de kazerne te schrappen omdat ze zich grote zorgen maakt over de gevolgen die de verhuizing heeft voor de toekomst van het Korps Mariniers. De Zeeuwse en Vlissingse bestuurders reageerden furieus op het uitgelekte nieuws. Twee keer was er een ijzig overleg tussen Vissers en Zeeland. Maar zowel in Middelburg als in Den Haag toonden de Zeeuwen zich zeer onaangenaam verrast door de manier waarop ze door Defensie zijn behandeld.

“We hielden natuurlijk rekening met slecht nieuws, maar als het eenmaal een feit is, komt het toch hard aan,” zegt Bierens. Hij rekent voor dat een compensatie wat hem betreft moet oplopen tot een bedrag met negen nullen.

“Ik snap dat de Zeeuwen boos zijn,” zegt verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). “Ik heb mijn excuses ook aangeboden voor hoe dit is gelopen.” Het kabinet zal een speciaal adviseur aanwijzen die met de provincie gaat overleggen over compensatie. Hoeveel dat zal zijn, dat valt volgens Visser nu nog niet te zeggen.

Provincie, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen komen later op de middag met een reactie.

In beton gegoten

Drie weken na de ‘dilemma-brief’ van het kabinet over wel of niet verhuizen van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen, waren er weinig redenen om de doodstrijd nog langer te rekken. De standpunten van Defensie (‘niet doen’) en Zeeland (‘afspraak is afspraak’) zijn in beton gegoten.

Dinsdagavond, na afloop van een wederom allerminst harmonieus verlopen overleg met een Zeeuwse delegatie op haar ministerie in Den Haag, zei staatssecretaris Barbara Visser dat niet tot 1 april gewacht hoeft te worden met het nemen van een definitief besluit. Hoe eerder, hoe liever.

Ze heeft de daad bij het woord gevoegd. Na de zoveelste woedende brief uit Middelburg/Vlissingen aan haar adres kwam het kabinet vrijdag tijdens het wekelijks beraad tot de conclusie dat het tijd is om de eerste stap, afblazen van het project, te nemen. Het leek sympathiek om daarmee te wachten totdat de Zeeuwen schadeloosstelling kon worden geboden. Maar die tactiek heeft meer kwaad dan goed gedaan.

Nieuw Milligen

Het besluit kwam niet onverwachts. Nog voor het besluit officieel door staatssecretaris Visser bekend was gemaakt, hing in Gelderland de vlag al buiten. De mariniers gaan nu - na 2025 - naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. De provincie Gelderland is ‘content’ met de komst van de mariniers, zei commissaris van de koning John Berends tegen Omroep Gelderland.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer noemde het besluit op voorhand al ‘een dreun voor Zeeland’. “Helemaal klaar met deze gang van zaken. Direct opheldering nodig!” De SGP spreekt van contractbreuk. “Als je ziet hoe er geklungeld is en de Zeeuwen aan een touwtje zijn gehouden, kan ik tot geen andere conclusie komen.”

GroenLinks Kamerlid Isabelle Diks reageert dat ‘de kogel door de kerk is’. “Een goed besluit, maar wat een hopeloze communicatie vanuit het kabinet! Jarenlang zijn betrokken gemeenten, provincies aan het lijntje gehouden. Ze hebben recht op serieuze compensatie,” meldt ze via Twitter.