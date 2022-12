Margriet Eshuijs (1952-2022) vertikte het om een levende jukebox van de hit House for sale worden

Margriet Eshuijs. Beeld pr

Haar naam is voor altijd verbonden aan dat ene liedje, House for sale. Dé hit uit 1975 van de band Lucifer, waarin Henny Huisman drumde en Margriet Eshuijs niet alleen zingt, maar ook gitaar en keyboard speelt. Dat de jonge Margriet voor de muziek kiest, is bijna onvermijdelijk. Haar ouders runnen in Zaandam in de jaren 50 Muziekhandel Eshuijs op de Dam. Ze verkopen instrumenten en runnen tevens een muziekschool.

“Mijn vader speelde, als hij een uitgesproken vrolijke of juist melancholieke bui had, speciaal voor mij altijd het walsje Kleine meid met je jurkje blauw op z’n knop-accordeon. Iets mooiers was er niet,” zegt ze in 1994 in een interview met het tijdschrift Mens en Gevoelens.

Margriet begint al op haar derde met een klein formaat accordeon, een paar jaar later volgt de gitaar. Als jonge tiener speelt Eshuijs in de jaren 60 met de band The Marileens voor leeftijdgenoten. Achter het drumstel zit Henny Huisman, die een decennium later een van de oprichters is van de band Lucifer. Daar ziet hij Eshuijs weer terug, die zich inmiddels ook heeft bekwaamd op het orgel.

“Ik ben pas heel laat officieel gaan zingen,” zegt ze in hetzelfde interview. “In Lucifer, op m’n twintigste. Ik had geen dames als voorbeeld – die waren er ook nauwelijks in de tijd waarin ik begon. Ik zong liedjes van mannen, van Steely Dan. Het feit dat het bereik van een mannenstem veel groter is, is m’n grote geluk geweest.”

Lucifer

Veel succes heeft Lucifer niet, totdat de uitgebrachte single House for sale in tweede instantie alsnog aanslaat. Het nummer is niet geschreven door leden van de band, maar door songwriters Gloria Sklerov en Harry Lloyd. Zanger Hans Vermeulen (Sandy Coast) arrangeert en produceert het lied dat Lucifer voor enkele jaren in leven houdt.

In 1978 houdt Eshuijs het voor gezien en kiest ze voor een solocarrière. Haar elpees On the move again en Right on time leveren haar behalve drie Edisons ook een hit op: Black Pearl. Ze gaat samenspelen met Maarten Peters, met wie ze ook haar leven zal delen. Ze wint in 1991 een Gouden Harp voor haar plaat Sometimes, een plaat waarop ze liedjes van Peters zingt.

Behalve zelf zingen deelt Eshuijs ook haar kennis. Ze geeft les op het conservatorium in zowel Alkmaar als Leeuwarden, geeft daarnaast ook persoonlijke zanglessen en richt in 2016 haar eigen Margriet Eshuijs Popkoor op. De laatste jaren doet ze een aantal kleinschalige solotours in de theaters.

Vernieuwen

Muziek is haar wereld, maar de muziekbranche is dat niet. “Ik heb de ongeschreven regels losgelaten. Ik houd me niet bezig met de vraag of zalen wel vollopen, of er een hitsingle moet komen,” zegt ze in 2017 in een interview met AD. “Je begint als kind muziek te maken, daarna wordt je passie je vak, één groot avontuur. Maar op een bepaald moment verlies je jezelf. Ik sneeuwde onder. Het werd ontzettend moeilijk jezelf te vernieuwen. En vooral jezelf te blijven.”

Ze vertikt het om een levende jukebox te worden voor House for sale. Ze speelt het nummer in latere jaren nog wel, maar dan in andere arrangementen. De laatste jaren laat ze het helemaal links liggen, vertelt ze aan RTV NH. “Het werd zo vervelend, het leek wel alsof het alleen daar nog om ging. Ik wilde gewoon muziek blijven maken, dat meisje van 3 zijn met die accordeon.”

Dat is ook wat ze in haar zangpraktijk tot het laatst overdraagt aan nieuwe generaties zangeres, vertelt ze in 2017. “De grootste klus is jonge mensen te laten zoeken naar hun eigen geluid en zich daarmee te laten vereenzelvigen. Iedereen zingt vandaag de dag als Rihanna: nasaal, geknepen. Ik peuter net zo lang tot ik iemands echte stem hoor. Want zingen blijft het geluid van je hart en je ziel.”

