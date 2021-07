‘Marengo-verdachte Saïd Razzouki wordt uitgeleverd aan Nederland’

Saïd Razzouki. Beeld Politie

Razzouki wordt naar verwachting over niet al te lange tijd aan Nederland overgedragen, schrijft De Telegraaf. Hierbij zal hij hoogstwaarschijnlijk in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden geplaatst, de zwaarst beveiligde penitentiaire inrichting van het land. Hier verblijft ook Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengoproces.

De 49-jarige Razzouki werd in februari vorig jaar gearresteerd in een voorstad van Medellín. Jarenlang wist hij uit handen van de politie te blijven. Razzouki wordt door justitie beschouwd als de rechterhand van Taghi. Ook Taghi was lange tijd onvindbaar, tot hij in december 2019 in Dubai werd opgepakt. Enkele dagen later werd hij al overgebracht naar Nederland.

Razzouki weigerde mee te werken aan uitlevering vanuit Colombia. Hierdoor moest het volledige uitleveringsproces worden doorlopen, zei de officier van justitie eind juni.

Marengoproces

In het Marengoproces staan in totaal zeventien verdachten terecht, inclusief Razzouki en twee van zijn broers. Het proces draait om zes liquidaties en een aantal liquidatiepogingen en voorbereidingen daartoe.

Razzouki wordt samen met Taghi verdacht van onder meer het aansturen van de liquidaties. Hij is formeel aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie met onderwereldmoorden als oogmerk.