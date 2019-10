Marechaussee weigert officieren en rechters te beveiligen

Beeld ANP

Twintig tot dertig mensen die betrokken zijn bij het strafproces tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi worden sinds de moord op Wiersum extra beveiligd. Het gaat om rechters en officieren, maar ook bijvoorbeeld om griffiers. Dat trekt een zware wissel op de politiecapaciteit. Regio’s moeten tientallen agenten inleveren waardoor het gewone werk blijft liggen.

Ter verlichting van de immense druk op de politie deed korpschef Erik Akerboom een beroep op de Koninklijke Marechaussee (Kmar) om te helpen bij beveiligingstaken. Ondanks de nijpende situatie kreeg Akerboom tot nog toe nul op het rekest. Volgens ingewijden wil de Kmar niet zomaar ‘pleisters plakken’ op de roostergaten bij de politie.

Geen militairen uitlenen

De Kmar stelt zelf al overbelast te zijn met de beveiliging van moskeeën, synagogen, de Tweede Kamer en luchthaven Schiphol. Ook is er onenigheid over de mogelijke werkwijze. De Kmar heeft zijn eigen manier van beveiligen en wil geen militairen uitlenen aan de politie. Maar een deel van de beveiliging afstaan, kan niet, zegt een politiebron. “Zo werkt dat niet. Dit dossier is al lastig genoeg, we moeten juist samenwerken.”

De weigering van de Kmar om bijstand te verlenen leidt tot grote irritatie bij de top van de politie. Betrokkenen noemen het onbegrijpelijk dat zelfs na de dood van advocaat Derk Wiersum twee overheidsdiensten niet kunnen samenwerken in zo’n belangrijk dossier.

In een officiële reactie stelt de korpsleiding van de politie dat er geen sprake is van een conflict. “We verkennen nog hoe de Kmar aanvullende bijstand kan leveren,” zegt politiewoordvoerder Robbert Salome. “Normaal hebben we ieder onze eigen werkwijze. We bekijken nog hoe we die op elkaar moeten afstemmen.”

De Kmar zegt het verzoek van de politie te overwegen, maar stelt dat de gevraagde bijstand wel ten koste gaat van de normale werkzaamheden. “De Kmar hecht veel waarde aan de samenwerking met de politie en zal altijd elk bijstandsverzoek constructief en serieus overwegen.”

De Marechausseevereniging noemt het goed dat de Kmar niet zomaar mensen levert, zegt voorzitter Sven Schuitema. “De politie moet haar eigen taken doen. Ook wij trekken niet zomaar een blik mensen open. De druk op onze mensen is ook gigantisch.” Volgens Schuitema doet de Kmar al erg veel als het gaat om het beveiligen en bewaken. “Onze mensen staan bij de Joodse instellingen en op Schiphol. Maar op een gegeven moment is de koek op. Het is niet anders.”

Ondergrens

De politiecapaciteit stond al onder druk, maar sinds de moord op Derk Wiersum is die door een ondergrens gezakt. Burgemeesters schreven gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat het water hen aan de lippen staat. Behalve voor beveiligingstaken worden er agenten uit de regio getrokken om te helpen in de Narco-Unit, die de georganiseerde drugscriminaliteit moet bestrijden. “Wij vinden dit niet uit te leggen aan onze inwoners,” schreef de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de Kamer. “Wij vragen u te waken voor een verdere toename van prioriteiten die extra politiecapaciteit vragen.”

De verdeling van schaarste leidt volgens voorzitter Jan Struijs overal tot felle discussies. “Iedereen buitelt over elkaar om capaciteit, of het nu om politie, de Kmar of burgemeesters gaat. Wat je ziet is dat dan het recht van de bestuurlijk sterkste gaat gelden.” Volgens Struijs ontbreekt het aan een goed strategisch plan om de onveiligheid aan te pakken. Hij spreekt van paniekvoetbal.