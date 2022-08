Marechaussee haalt man van boord die foto deelt van neergestort vliegtuig: ‘Dit tolereren wij niet’

Beeld Corbis via Getty Images

De man werd opgespoord met hulp van enkele medepassagiers die de foto voorbij zagen komen. Zij wilden achterhalen wie die foto had gedeeld en verspreidden vervolgens via AirDrop ook foto's. Ze zagen de man telkens naar zijn telefoon grijpen en zo kon hij getraceerd worden. “Er werd vervolgens melding van gemaakt en niet veel later werd de man van boord gehaald,” aldus woordvoerder Robert van Kapel van Koninklijke Marechaussee.

Het ging om een toestel van Emirates. Door het incident vertrok het vliegtuig een uur later dan gepland, om 23.00 uur. De man heeft de nacht doorgebracht in de cel en wordt mogelijk vervolgd voor bedreiging. Het is nu al de tweede keer in korte tijd dat iemand een foto van een gecrasht vliegtuig deelt met medereizigers. Afgelopen woensdag was het raak op Rotterdam Airport. Toen werd een 18-jarige man opgepakt.

Die man stond op het punt om op vakantie te gaan naar Kroatië. De piloot van het toestel en ook enkele kinderen kregen de afbeelding. De afzender, die ook uit het toestel werd verwijderd, claimde dat het om een grap ging. Transavia dacht daar anders over en heeft de man een vliegverbod opgelegd voor de komende vijf jaar.

Motief

Wat het motief was van de man uit de Verenigde Arabische Emiraten is niet duidelijk. Welke straf hem boven het hoofd hangt, moet ook nog blijken. Het Openbaar Ministerie kijkt nog hoe ze hem kunnen vervolgen. Een straf voor bedreiging kan hem een fikse boete opleveren.

Of de man zich heeft laten inspireren door de actie van de 18-jarige man van afgelopen woensdag, is de vraag. Volgens woordvoerder Robert van Kapel van Koninklijke Marechaussee zal de man ‘wellicht niet direct de media in Nederland hebben gevolgd’. Hij wijst erop dat op meer plekken zulke ‘grappen’ worden uitgehaald en het op het socialemediaplatform TikTok rondgaat.

“Jongeren denken misschien: dat is lachen. We hadden er ook geen ruchtbaarheid aan kunnen geven omdat het mogelijk zorgt voor kopieergedrag. Maar wij willen hiermee mensen ook waarschuwen: we tolereren dit absoluut niet en nemen het heel serieus. Voor mensen die zo'n foto zien kan een foto van een neergestort toestel heel bedreigend overkomen,” voegt Van Kapel eraan toe.

AirDrop is een functie van Apple waarmee snel bestanden, zoals foto’s, verstuurd kunnen worden naar andere iPhone-gebruikers binnen een straal van 9 meter. Die kunnen dan kiezen of ze het verstuurde bestand accepteren, voordat ze het te zien krijgen.