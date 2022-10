Marcel Levi: ‘Mensen hebben meer vertrouwen in wetenschap dan je denkt’

Marcel Levi. Beeld Marc Driessen

Marcel Levi (58) is een duizendpoot. Hij heeft aan ziekenhuisbedden gestaan, bloedonderzoeken uitgevoerd, schrijft een column voor Het Parool en was directeur van achtereenvolgens het AMC in Amsterdam en University College Londen Hospitals. In 2016 riep opinieblad Elsevier hem naar aanleiding van zijn rol als AMC-bestuurder uit tot Nederlander van het jaar.

Sinds 2021 is Levi voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat onderzoek financiert. We spreken Levi over het gala dat op 22 november wordt gehouden, over zijn werk bij het NWO en over de uitdagingen waar de Nederlandse wetenschap voor staat.

Waarom hebt u het Gala van de Wetenschap het thema ‘Wetenschap werkt’ meegegeven?

“Wetenschap ‘werkt’ op veel manieren. Allereerst vermeerdert het onze kennis. Maar het biedt ook aan de lopende band oplossingen voor maatschappelijke, sociale en economische problemen. Daarnaast is het – dat vergeten we vaak – een bron van werk. Veel mensen werken bij universiteiten of onderzoeksinstituten.”

“Als curator wil ik zo veel mogelijk laten zien. Ik ben een rupsje nooitgenoeg. Mensen denken bij wetenschap vaak aan een Willie Wortel, die in zijn eentje op een zolderkamertje formules oplost. Maar wetenschap is meer. Neem poolexpedities voor klimaatonderzoek, studies naar opvoeding of waanzinnige nieuwe energieopslagtechnieken. Onderzoek gebeurt alleen, in een groep of in een groot laboratorium. Veelzijdig en afwisselend – dat is allemaal wetenschap.”

Is uw huidige jas als bestuurder ook een lab- of doktersjas?

“Ik vind mijzelf half dokter en half wetenschapper. Vanuit die rollen bestuur ik. Ik blijf altijd praktisch en let op de uitvoerbaarheid. Van veel vergaderen houd ik niet. ‘Haal de verpakking eraf’, denk ik dan, ‘en heb het over de inhoud.”

“Op dit moment staat NWO echter wel bekend om haar ‘verpakking’. Wetenschappers moeten zelf financiering bij ons aanvragen voor hun onderzoek. Dat moet veel eenvoudiger, mede om de werkdruk te verminderen. Daarom wil NWO voortaan enkel het noodzakelijke horen. Als het om excellent onderzoek gaat, krijg je de beurs.”

Kan wetenschap wel werken met schaarse financiering?

“Slechts 10 procent van de aanvragers sleept een beurs in de wacht. Dat percentage is veel te laag. Met nieuwe middelen kan NWO dit verhogen tot 25 procent. Maar er is – en dat klinkt banaal – gewoon meer geld nodig. Het was ons doel om topwetenschappers naar Nederland te halen, maar door geldgebrek laten we nu juist Nederlands talent lopen.”

De werkdruk in academica is berucht. Wat moet er veranderen?

“Volgens mij ervaren we werkdruk wanneer we gedwongen worden ons werk op een bepaalde manier te doen. Wanneer het niet gaat om het resultaat, maar om het proces en welke vinkjes je zet. Mensen voelen zich dan beknot in hun vrijheid en creativiteit. Ze kunnen zich niet focussen op hun onderzoek.”

“Wetenschappers moeten, naast onderzoek doen en beurzen regelen, extreem veel onderwijs geven. Stijgende studentenaantallen en niet meegroeiende financiering hebben het onderzoek gekannibaliseerd. In het weekend thuis driehonderd scripties nakijken – tja, dan heb je geen tijd meer voor je onderzoek. Persoonlijk maak ik lange dagen maar voel ik geen werkdruk. Ik heb altijd geluk gehad dat ik op mijn manier balans kon vinden.”

Wat is in uw ogen goed onderzoek?

“Goed onderzoek is excellent onderzoek met visie. De één vindt praktijkgericht onderzoek te slecht gefinancierd, de ander fundamenteel onderzoek. Dat is een schijntegenstelling. Toegepast onderzoek moet een fundamentele basis hebben. En fundamenteel onderzoek moet een toepassing aan de horizon zien, al is dat over 25 jaar. Het is toch gemeenschapsgeld.”

Hoe versterken we het vertrouwen in de wetenschap?

“De Eurobarometer (een reeks opiniepeilingen namens de Europese Commissie, red.) vroeg 37.000 Europese burgers of wetenschap werkt. 92 procent reageerde positief, een klein deel neutraal en een zeer klein groepje – dat wel het luidruchtigst is – sceptisch. Mensen hebben meer vertrouwen in wetenschap dan je denkt. Onderzoek levert ons ook veel op. Corona illustreert dat prachtig. Van dit onbekende virus wisten we binnen mum van tijd de rna-volgorde, wat leidde tot de huidige vaccins en PCR-testen. Of neem de energiecrisis. Er is een roep om het bouwen van meer energiecentrales, maar misschien komen wetenschappers wel tot andere oplossingen, zoals het bestaande energienet efficiënter gebruiken. Wetenschap kan bij uitstek bijdragen aan de oplossing van zulke problemen. Wetenschap werkt dus echt.”

Op 22 november is het tiende Gala van de wetenschap, met o.a. Marcel Levi, Ionica Smeets en Robbert Dijkgraaf . De beste wetenschappers geven een kijkje in hun vakgebied: van zero hunger en techfilosofie tot de oerknal en de Einsteintelescoop.

Marcel Levi Amsterdam 25 september 1964 1997: Internist Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam

2010: Directeur van het AMC

2017: Chief Executive van University College London Hospitals

2021: Voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)