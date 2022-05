Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur NOS Nieuws

Gelauff is sinds 2011 hoofdredacteur. Beeld ANP

Gelauff vindt het belangrijk dat er plaats wordt gemaakt voor een nieuwe hoofdredacteur, meldt hij maandag.

In 2003 begon Gelauff als adjunct-hoofdredacteur bij NOS Nieuws, acht jaar later werd hij hoofdredacteur. Maandagochtend maakte hij zijn vertrek bekend aan de redactie.

“Ik laat achter me waar ik me al die jaren met alle ambitie, betrokkenheid en emotie samen met alle collega’s voor heb ingezet”, aldus de 64-jarige Gelauff. “Het is belangrijk dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt. Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten.”

Voldoening

In november wordt Gelauff 65. “Ik ben gezond, voel me sterk en dan is het jaar waarin ik 65 word een goed moment om te stoppen.” De komende drie maanden gebruikt de hoofdredacteur om zijn werk bij de NOS af te ronden. Er wordt de komende tijd gezocht naar een opvolger.

Gelauff zegt met ‘weemoed’, ‘trots’ en ‘voldoening’ te zullen terugkijken op zijn tijd bij de omroep. “Een hoofdredacteur kan zijn of haar redactie alleen maar dragen als hij of zij ook door de redactie wordt gedragen. En ik ben er dankbaar voor dat mijn redactie dat al die jaren heeft gedaan.”

Voor zijn tijd bij de NOS werkte Gelauff onder meer als eindredacteur en chef bij RTL Nieuws en schreef hij voor de Leidse Courant en De Gooi- en Eemlander.