Mannen uit Amsterdam en Weesp opgepakt voor plofkraak in Duitsland

Volgens de Koninklijke Marechaussee werden de vier gearresteerd op de A12 bij het Gelderse Babberich, aan de grens. “Hun handen zaten onder de inkt en tijdens de fouillering werd besmeurd geld aangetroffen.”

De Duitse politie had de arrestaties dinsdag naar buiten gebracht. De vier mannen worden verdacht van een plofkraak in de plaats Mülheim an der Ruhr in het Ruhrgebied, hemelsbreed zo’n 50 kilometer ten oosten van Venlo. Daar werd in de nacht van donderdag op vrijdag een geldautomaat in een groothandel opgeblazen.

De daders gingen er in een donkere Mercedes vandoor. Ongeveer een kwartier later werd in de buurt van Essen een verongelukte en brandende Mercedes ontdekt. Na onderzoek concludeerde de politie dat dit voertuig betrokken was bij de plofkraak.

Besmeurde bankbiljetten

Van de inzittenden ontbrak echter ieder spoor. Later die dag werd een andere auto gecontroleerd aan de grensovergang van Duitsland naar Nederland. Toen de auto werd doorzocht vonden de inspecteurs veel contant geld. Zowel de biljetten als de inzittenden zaten onder de gekleurde vlekken.

Kleurstof komt bij plofkraken vrij om het buitgemaakte geld onbruikbaar te maken. Een van de vier inzittenden was ernstig gewond geraakt, mogelijk bij het ongeluk met de vluchtauto, en moest voor behandeling naar een ziekenhuis worden gebracht.

Duitsland kampt de laatste jaren met veel explosies bij geldautomaten. Sommige plofkraken zijn het werk van Nederlandse bendes. Volgens de politie zit er een groep van ongeveer 500 mannen uit de regio’s Amsterdam en Utrecht achter, die in wisselende samenstellingen toeslaan.

Ze zouden naar Duitsland zijn uitgeweken omdat Nederlandse geldautomaten beter beveiligd zijn. Zo pleegden Nederlandse criminelen vorig jaar bijna 450 plofkraken in Duitsland tegenover zo’n 15 in Nederland.

