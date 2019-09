Manifest: help Marokkaanse Nederlanders van dubbele nationaliteit af

“Wij zijn jullie burgers, wij verwachten dat jullie wat ondernemen.” Met die hartenkreet, gericht aan de Nederlandse overheid, ondersteunde journaliste Laila Ezzeroili gisteravond in De Balie het eerder die dag gelanceerde manifest, waarin Marokkaanse Nederlanders de Kamer oproepen hen te helpen in hun strijd tegen ‘de lange arm van Rabat’.

Steen des aanstoots is de Marokkaanse nationaliteit die de diaspora automatisch krijgt. Of het nu gaat om de vierde generatie en of ze het willen of niet, het Marokkaanse regime beschouwt iedere Nederlander met Marokkaanse roots als onderdaan.

Dat vindt niet iedereen een probleem, bleek bij een steekproef in De Balie. De ruim tweehonderd aanwezigen waren vooral Marokkaanse Nederlanders met een dubbel paspoort. Een dikke twintig staken hun hand op bij de vraag of ze daarvan af willen. Zo’n vijftien waren er juist blij mee.

Ongewenste inbreuk

Ezzeroili, een van de initiatiefnemers van het manifest, benadrukte de nadelen. “Van mij wordt als onderdaan trouw aan de Marokkaanse koning verwacht. Maar ik woon hier. Zolang je het spel meespeelt, een goede moslim bent, hetero en getrouwd, is er geen probleem. Maar als je niet in dat beeld past, wordt het anders.”

Wie zich bijvoorbeeld uitspreekt tegen de repressie in de Rif moet zich afvragen of dat geen repercussies heeft voor familie in Marokko. Sommige Marokkaanse Nederlanders die zich op sociale media solidair tonen met de protesten, durven niet op vakantie te gaan naar het land van hun (groot)ouders.

Het manifest klaagt over de Marokkaanse wetten en straffen waar Marokkaanse Nederlanders rekening mee moeten houden, of het nu gaat om echtscheiding, geloof, seksuele oriëntatie of erfrecht. De scherpe controle van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap door de Marokkaanse inlichtingendiensten wordt beschouwd als een bedreiging, de komst van Marokkaanse imams – onder het mom van het bestrijden van radicalisering – als een ongewenste inbreuk op de scheiding van kerk en staat.

De organisatoren van het debat hadden moeite mensen te vinden die zich durven uit te spreken tegen het Marokkaanse regime. Degenen die voorstander zijn van bemoeienissen van het land wilden al helemaal niet. “Ze willen hun banden met Rabat niet etaleren,” aldus Ezzeroili.

Al sinds de eerste gastarbeiders hier naartoe kwamen, bemoeit Marokko zich met hen. Waar dat vroeger met de nodige repressie gepaard ging, gaat dat nu subtieler. De beter opgeleide Marokkaanse Nederlanders worden gepamperd en verleid, in de hoop dat dit geld en expertise oplevert. Ezzeroili: “Het cynische is dat Marokko de diaspora beter behandelt dan de mensen daar. Waarom bekommeren ze zich niet om de mensen die in een bootje stappen?”

Marlies Glasius, hoogleraar politicologie (UvA), prees het manifest. “Het kan ertoe leiden dat de discussie verschuift van de vraag of Marokkaanse Nederlanders goed genoeg zijn geïntegreerd, naar de vraag of Marokkaanse Nederlanders goed genoeg beschermd worden.”

Meer weerklank

Ezzeroili heeft het gevoel dat er brede steun bestaat in de gemeenschap voor het manifest. Saïd Bouddouft, oud-voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT), meent dat de woede over de repressie in de Rif de afkeer van het regime doet groeien.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut benadrukte dat Nederland niet de positie heeft om de Marokkaanse nationaliteitswetgeving te veranderen. Wel heeft ze het idee dat bezwaren over de rol van Rabat meer weerklank vinden dan vroeger. Ze wil met andere Europese landen met een Marokkaanse gemeenschap een vuist maken.