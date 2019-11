Managers moeten gaten dienstregeling GVB vullen

Ramon Rippens. Beeld Marc Kruyswijk

Sinds deze week wordt ook kantoorpersoneel regelmatig ingezet om gaten in de dienstroosters te vullen. Het GVB is op zoek naar honderd bestuurders en vijftig conducteurs. Alleen al voor de toekomstige uitbreiding van de Amstelveenlijn zijn veertig trambestuurders nodig.

GVB vergrijst

Vrijdag maakte manager Ramon Rippens, normaal gesproken verantwoordelijk voor de hele tramdivisie van het GVB, zijn debuut als conducteur. Halverwege de dag, als hij er al drie keer heen en weer heeft opzitten op tram 17, treft hij het niet als juist op zijn tram het chipkaartsysteem niet functioneert. “Daar baal ik van,” zegt hij, als hij alle instappende reizigers moet vertellen dat ze mogen doorlopen zonder scannen. “Dit kost ons geld.”

Rippens draait de conducteursdiensten graag. “Maar het is ook pure noodzaak. We zitten allesbehalve ruim in onze mensen. Op ‘rode dagen’, als het heel druk is, kunnen we de tekorten net wegkrijgen door onze mensen te vragen langer te werken, maar overwerk houdt een keer op.”

De problemen bij het GVB worden al langer voorspeld: het vervoerbedrijf heeft te maken met een zeer vergrijzend personeelsbestand. Een groot deel van de medewerkers stopt ergens in de nabije toekomst met werken.

Rippens: “Aan de ene kant vertrekken er dus mensen, terwijl we aan de andere kant moeite hebben om nieuw personeel te werven. Dat geldt voor het GVB, maar ook voor andere vervoerders: we eten allemaal uit dezelfde ruif.”

Spoedopleiding

Een belangrijk deel van de nieuwe bestuurders komt vanbinnen het bedrijf: conducteurs die de ambitie hebben om zelf de tram in gang te kunnen zetten. Zij worden in zeven weken klaar­gestoomd voor de praktijk, terwijl de training normaal negen weken duurt. Daarmee lost het vervoerbedrijf een probleem op, terwijl het tegelijk druk legt op de poule van conducteurs, die soms dus ook zorgwekkend klein is.

Het feit dat ook managers en ander kantoorpersoneel op sommige momenten wordt gevraagd in te vallen, voelt goed, zegt Rippens. “Je helpt roosterproblemen te voorkomen, maar het is ook leerzaam om voeling te krijgen met het werk dat een groot deel van mijn collega’s doen. Je ziet elkaar, je praat met elkaar en werkt samen. Dan hoor en zie je dingen die ik in mijn eigen baan kan meenemen.”

Het werk van conducteur is niet iets dat je zomaar doet, zegt Rippens. “Ik weet natuurlijk veel van trams en ov, maar op sommige specifieke vragen moet ik reizigers toch het antwoord schuldig blijven, bijvoorbeeld wat je precies moet doen als je chipkaart verlopen is, maar je er nog wel geld op hebt staan. Het is echt een vak.”