Man vrijgesproken van uitbuiting Poolse vrouw op de Wallen

De rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

De vrouw verklaarde in 2004 verliefd te zijn geworden op de nu 41-jarige man, waarna ze op zijn voorstel aan het werk ging als prostituee, eerst in Italië, later in Alkmaar en op de Wallen in Amsterdam. De man zou haar tot november 2011 hebben gedwongen veel te werken en haar inkomsten aan hem af te staan aan; in totaal zou dat zijn gegaan om bijna zes ton in euro’s.

Het OM eiste 3,5 jaar celstraf tegen hem. De rechtbank heeft hem echter vrijgesproken, omdat ‘op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat hij de rol had die hij volgens de vrouw vervulde,’ aldus het vonnis. De rechtbank acht de verklaring van de Poolse vrouw ‘in beginsel betrouwbaar’ vanwege de consistentie ervan, maar is van oordeel dat de bewijsstukken – onder meer een verklaring van een vriendin van de vrouw en enkele geluidsopnames – niet bewijzen dat de man dwangmiddelen heeft gebruikt of de vrouw heeft uitgebuit.

Niet duidelijk

Op de geluidsopnames zou niet duidelijk zijn wie er te horen is of wanneer ze zijn gemaakt. Ook zouden bankafschriften van de vrouw niet overeenkomen met haar verklaringen over het afstaan van haar verdiensten. Verder is een groot deel van de getuigenverklaring van de vriendin van de vrouw gebaseerd op wat zij van haar had gehoord en geldt dat daarom niet als een onafhankelijke bron.

Daarnaast slaat een deel van de verklaring van de vriendin op een periode die buiten de tenlastelegging valt. De verklaring van de vrouw mist daardoor ‘op essentiële punten’ bevestiging in andere bewijsmiddelen, aldus het oordeel van rechtbank.

