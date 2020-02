Man uit Tilburg maakt het goed, was niet besmettelijk tijdens de carnaval

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg tijdens de persconferentie. Beeld ANP

Ook belangrijk: de 56-jarige man was niet besmettelijk tijdens de carnavalsviering. Dat betekent dat er bij andere carnavalsvierders geen reden tot paniek is. Momenteel wordt nog onderzocht met wie de man allemaal contact heeft gehad.

De GGD onderzoekt momenteel tientallen contacten van de man. Zij hebben nog geen klachten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet besmet zijn. Dat is pas over een paar weken duidelijk, wanneer de incubatietijd voorbij is. “Als je het virus hebt binnengekregen en je bent klachtenvrij, ben je niet besmettelijk. Maar als iemand geen klachten heeft, weet je niet of diegene het virus heeft,” zei arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Tilburgse ziekenhuis waarin de man ligt.

Volgens Jean-Luc Murk lijdt de man aan een milde vorm van de ziekte, en is er goede hoop dat hij snel weer herstelt. Hij heeft de regio Lombardije in Italië bezocht, waar veel mensen besmet zijn geraakt. Wanneer de man precies uit Italië is teruggekomen, kon Ariene Rietveld, arts infectieziektebestrijding GGD Hart van Brabant, niet zeggen. Over de persoonsgegevens van de man wilde de burgemeester van Tilburg niets zeggen. Hij vraagt dan ook om diens privacy te respecteren.

Mensen die een afspraak hebben in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kunnen daar gewoon heen. Het ziekenhuis is vrijdag gewoon in bedrijf, aldus de burgemeester. Ook evenementen en festivals in Tilburg worden niet afgelast na de vaststelling van het besmettingsgeval. De plaatselijke scholen, die momenteel nog dicht zijn wegens vakantie, gaan maandag gewoon open.