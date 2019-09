Man opgepakt voor bekladden oorlogsgraven

De bekladde kapel, graven, en muren van de Britse oorlogsbegraafplaats in Mierlo met op de binnenmuur van de kapel een groot hakenkruis. Beeld ANP

De 36-jarige inwoner van Mierlo werd om 6.15 uur in zijn woning aangehouden, maakte de politie bekend. De man wordt zaterdag nog verhoord.

De bekladdingen op de Mierlo War Cemetery werden vrijdagochtend vroeg ontdekt. Op de binnenmuur van de kapel was een groot hakenkruis aangebracht en op de buitenmuur van de kapel stond in grote letters ‘MH 17 lie’ gekalkt. Ook de witte grafzerken op het ereveld van de Mierlo War Cemetery waren beklad. Vrijdag is meteen begonnen met een grote schoonmaakoperatie.

De bekladdingen vallen samen met de aanloop naar de herdenking van de bevrijding van dit deel van Brabant. Op de begraafplaats liggen Britten begraven die vanaf 17 september 1944 tijdens de operatie Market Garden rond Eindhoven sneuvelden. Op 21 september is het 75 jaar geleden dat Mierlo door de Britten werd bevrijd. De doden die toentertijd vielen worden de komende dagen herdacht.