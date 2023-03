Man neergestoken op Mauritskade

Beeld Joris van Gennip

De man liep rond 8.00 uur over de Mauritskade en werd ‘opeens’ in zijn rug gestoken, aldus een politiewoordvoerder. De politie is op zoek naar twee verdachten. Waarom zij het op deze man hadden gemunt, is niet bekend.

Het slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis overgebracht.

