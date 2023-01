Man neergestoken op de Vijzelstraat in Centrum

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer kon volgens de politie zelfstandig het McDonalds-filiaal op het Muntplein inlopen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 12.00 uur was de politie nog op zoek naar de verdachte en werd er een Burgernetmelding uitgestuurd. Een half uur later liet de politie weten dat er iemand was aangehouden. De precieze toedracht van het incident is nog niet duidelijk.

AMSTERDAM: actie Muntplein, de gezochte man is dankzij uw oplettendheid gevonden. Dank voor uw medewerking. https://t.co/tgOcOXgbFw — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 8 januari 2023

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: