Man neergeschoten in Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord: ‘Dit is een klerestraat’

Een man is woensdagochtend gewond geraakt bij een schietpartij in de Dijkmanshuizenstraat in Noord. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Het is hier verdorie wéér hommeles – dat is woensdag de teneur in de Dijkmanshuizenstraat in Noord. Bewoners zaten ’s ochtends rechtop in hun bed vanwege een harde knal: een man werd pal voor de rijtjeshuizen neergeschoten.

Hij werd geraakt in zijn been en kon bij kennis naar het ziekenhuis vervoerd worden. De politie is nog op zoek naar twee mannen die er hoogstwaarschijnlijk bij betrokken waren, en gevlucht zijn op een scooter. Volgens buurtbewoners gaat het om een buurman; de politie kan dat nog niet bevestigen. Maar dat het flink mis was blijkt wel uit de plas bloed op de stoep en spetters op een geparkeerde auto.

Explosies

De buurt baalt, want het is de zoveelste keer dat er gedoe is in het ogenschijnlijk rustige straatje niet ver van het winkelcentrum Waterlandplein. “Ik woon hier al jaren met veel plezier,” zegt een bewoonster van de Dijkmanshuizenstraat die niet met haar naam in de krant wil.

“Er wonen hier veel kinderen, opa’s en oma’s, verderop is een schooltje – het voelt hier op zich niet onveilig. Maar de afgelopen jaren is er altijd wat, met die explosies en beschietingen. Het wordt nu wel een beetje wild west, ik maak me er best wel zorgen om. De kinderen hier willen ook gewoon veilig op hun fietsje naar school kunnen.”

Aan de overkant van de straat, waar frisse nieuwbouwhuizen met blauwe deuren en verzorgde geveltuintjes staan, vonden sinds de zomer van 2020 verschillende vervelende incident plaats.

In juli van dat jaar vlogen er midden in de nacht kogels door het keukenraam van een woning, terwijl het gezin dat er woonde lag te slapen. Drie maanden later, in oktober, werden twee voordeuren opgeblazen met zwaar vuurwerk, met enorme schade tot gevolg. En in maart 2021 werd de woning die al eerder beschoten was, opnieuw tweemaal onder vuur genomen.

En daarvoor was het óók al raak: in 2019 werd een 18-jarige man middenin de nacht neergeschoten. In 2017 werd de As-Siddieqschool in de straat geraakt door acht kogels.

Camera's

“Het is een klerestraat,” zegt een man die woensdagochtend het slachtoffer van de beschieting hoorde schreeuwen en de hulpdiensten in zijn straat zag verschijnen. “Al dat gesodemieter steeds.” Toch voelt hij zich niet onveilig. “Ach, ik woon in een grote stad.”

Volgens de bewoonster was de rust in de Dijkmanshuizenstraat juist net weergekeerd, na het vertrek van het gezin van wie de woning meermaals werd beschoten. Wellicht hielpen de camera’s die burgemeester Halsema vorig jaar liet ophangen na de beschietingen en explosies.

Maar het bordje met ‘cameratoezicht’ mag dan nog aan een lantaarnpaal hangen, de camera’s zijn afgelopen augustus verwijderd. De gemeente onderzoekt momenteel nog of het nodig is ze weer op te hangen naar aanleiding van de beschieting van woensdagochtend. “Ik ben niet zo van big brother is watching you, maar er hangt hier van alles rond dat hier niet hoort,” zegt de bewoonster. “En als die camera’s zulke excessen kunnen voorkomen?”

Rond 06.25 uur is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Dijkmanshuizenstraat in Noord. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet ter plaatse onderzoek. Getuige geweest of info? Bel de politie: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 8 juni 2022