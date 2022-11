Man neergeschoten door politie, verdacht van bedreiging

Beeld Joris van Gennip

Dat zou op de Admiraal de Ruijterweg zijn gebeurd, meldt de politie. De verdachte reed zelf op een scooter met een afgedekte kentekenplaat. Agenten vonden bij hem een patroonhouder van een vuurwapen en zeer zwaar vuurwerk; dat is in beslag genomen. De man is een bekende van de politie.

De man is in zijn zij geschoten, aangehouden en aanspreekbaar met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden, zoals altijd het geval is als agenten hebben geschoten.

De politie wil verder geen informatie delen over het incident.

