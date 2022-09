Man gearresteerd voor bedreigen premier Rutte

Mark Rutte. Beeld ANP

De Telegraaf meldde eerder dat een 61-jarige man uit Amsterdam was aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op Rutte. Een politiewoordvoerster bevestigde de aanhouding, maar zei dat inmiddels was gebleken dat de verdenking tegen de man niet klopt.

Volgens de woordvoerder was een melding binnengekomen, waarop ‘snel is gereageerd.’ Na onderzoek bleek dat er van het plannen van een aanslag geen sprake was. Verdere details over de zaak kon de woordvoerder niet geven.

Volgens De Telegraaf zou de recherche de man op het spoor zijn gekomen door geluidsopnames van een gesprek tussen hem en een tweede, onbekende persoon. De man zou zijn plannen in dat gesprek expliciet hebben verteld, meldde de krant. Hij zou in het verleden vaker met de politie in aanraking zijn gekomen.

Extra beveiligd

Premier Rutte wordt vaker bedreigd. Zo werd in januari een 52-jarige man uit Duizel (Noord-Brabant) opgepakt omdat hij opruiende Twitter-berichten zou hebben geplaatst waarin de minister-president bedreigd werd.

Begin juli werd een eveneens 52-jarige man uit het Noord-Brabantse Uden aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging van onder meer de premier. Sinds vorig jaar wordt Rutte bovendien extra beveiligd omdat er plannen zouden zijn om een aanslag op hem te plegen of hem te ontvoeren.