Man die Tamar doodreed is onvindbaar, opgestuurde boete komt onbetaald retour

De politie onderzoekt de plek waar Tamar werd gevonden, langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Justitie beraadt zich over de stappen om de man alsnog de boete te laten betalen. De situatie van de man is onduidelijk. Ten tijde van het ongeluk zat hij in een Duitse asielzoekersprocedure. Er is niet bekend wat de status daarvan is.

De eerste strafbeschikking (de boete) die justitie stuurde, kwam niet retour, maar werd ook niet betaald. De eerste aanmaning die daarna werd gestuurd, kwam ‘onbestelbaar retour’, laat het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland weten.

Alsnog voor de rechter

Daarmee is de zaak van de doodgereden tiener nog altijd zeer frustrerend voor Tamars nabestaanden. Dat de man die haar heeft overreden ‘slechts’ een boete kreeg omdat hij op zijn telefoon keek, leidde er al toe dat de nabestaanden met advocaat Sébas Diekstra in de arm een artikel 12-procedure startten, om de man via het gerechtshof alsnog in een strafzaak voor de rechter te krijgen. De datum van de behandeling van die artikel 12-procedure is inmiddels ook bekend: 10 maart.

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning, na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Volgens onderzoek was ze op slag dood na de aanrijding.

Enkele maanden later werd een man opgepakt, van wie later werd vastgesteld dat hij over het meisje heen was gereden. Maar volgens het OM was niet vast komen te staan dat de man ‘ernstige verkeersfouten kan worden verweten’. Bij het onderzoek is vast komen te staan dat het meisje door de auto van de verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden. Onduidelijk bleef hoe zij op de weg terecht was gekomen, legde het OM uit. Het kan dus zijn, redeneert het OM, dat Tamar daar al lag. De man zelf heeft altijd beweerd dat hij wel merkte dat hij ‘over iets heen reed’ maar dat hij nooit heeft gezien of geweten dat het om een persoon ging.

Omdat de man ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek, kreeg hij wel een boete opgelegd. Vanwege de fatale afloop van het ongeval is de boete hoger dan gebruikelijk, namelijk 1500 euro.

De ouders van Tamar wilden het daar dus niet bij laten. Zij vinden dat de verdachte niet bestraft moet worden voor een verkeersovertreding, maar voor een misdrijf. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat Tamars lichaam nog is verplaatst. Omdat er verder niemand anders in de buurt was, moet dat door de verdachte zijn gedaan, of door de mannen die bij hem in de auto zaten, redeneren de nabestaanden.