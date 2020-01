Man die hiv-remmers slikte toch geïnfecteerd

Eén van de 376 deelnemers van het GGD-onderzoek naar de hiv-remmer Prep heeft het virus toch opgelopen. Dit terwijl de 50-jarige man trouw zijn pillen slikte. Desondanks ziet de GGD Prep als een goed middel om hiv te voorkomen.

Wereldwijd is in onderzoeksverband wel vaker aangetoond dat mannen, ondanks Prep, hiv kregen, maar dan ging het om het virus dat resistent was tegen Prep. In dit ene geval is het virus wél gevoelig voor Prep, maar wist het toch door te dringen.

“Dat iemand wel zijn pillen neemt en toch wordt geïnfecteerd met een niet-resistent virus, is nog nooit eerder in de wereld aangetoond,” zegt Elske Hoornenborg, het hoofd van de Soapoli van de GGD, die woensdag promoveert op het onderzoek naar de toepasbaarheid van Prep.

Overigens blijkt uit het onderzoek wel dat de hiv-remmer voor de hele groep goed werkt in het voorkomen van een hiv-infectie, benadrukt Hoornenborg. “We wisten voordat we aan het onderzoek begonnen wel dat het medicijn effectief was, maar we wisten niet of de mensen bereid zouden zijn om trouw de pillen te slikken. Dat blijkt wel zo te zijn.”

De mannen die meededen aan het onderzoek lopen zonder Prep een hoog risico op hiv, zegt ze. “De kans op hiv is met Prep extreem laag. De hoofdboodschap blijft dus dat Prep een goede preventie biedt. Al is het voor de man die geïnfecteerd werd natuurlijk wel een ongelooflijke tegenvaller.”

Waarom juist hij geïnfecteerd werd, heeft Hoornenborg en haar team niet kunnen achterhalen. Prep wordt gezien als hét middel, bovenop de andere maatregelen, die het aantal nieuwe hiv-infecties kan terugbrengen.

Hepatitis C

In 2015 begon de GGD met de studie Amprep, waaraan 374 mannen deelnamen die seks hebben met mannen. Ook deden twee transvrouwen mee aan het onderzoek. Ongeveer driekwart van de deelnemers koos ervoor om dagelijks Prep te gebruiken, de rest koos voor het gebruik van Prep rondom de seks.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen eenmaal aan de Prep ongeveer even vaak seks hebben, maar wel minder vaak een condoom gebruiken. Dit stijgt van gemiddeld tien keer per drie maanden tot gemiddeld circa veertien keer per kwartaal. Dit leidt overigens niet tot meer soa’s. Circa eenvijfde van de deelnemers bleek bij aanvang van het programma een soa te hebben.

Dat blijft in de jaren daarna, mét Prep, ongeveer gelijk. “Het aantal soa’s lag bij deze groep al vrij hoog. Dan is de vraag: Kan het verder stijgen? Als je deze vraag goed wilt beantwoorden, dan wil je weten: hoe zit het precies met de soa vóór het Prepgebruik? Dat hebben we niet goed kunnen onderzoeken.”

Wat wel opvalt is dat ongeveer 1 op de 20 deelnemers een hepatitis C-infectie blijkt te hebben, veel meer dan gedacht. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is dus ook om Prepgebruikers regelmatig op hepatitis C te testen.

Webcam

Ook vindt Hoornenborg het belangrijk dat Prep beschikbaar komt voor iedereen die een verhoogd risico heeft op een hiv-infectie. “Dan denk ik aan jonge mannen die seks hebben met mannen, mannen met een migratieachtergrond die seks hebben met mannen en transgender personen, want hen kunnen we moeilijk bereiken.”

Nu wordt Prep bij de GGD verstrekt voor bepaalde doelgroepen. Geïnteresseerden kunnen inmiddels ook bij veel huisartsen terecht voor Prep, tegen een vergoeding. “Maar het zou goed zijn om te kijken of je het ook via andere manieren kan aanbieden. Bijvoorbeeld online, met begeleiding via de webcam. De begeleiding moet natuurlijk goed zijn, maar het is het waard om te onderzoeken of dit veilig kan. Dit alles in de hoop om barrières weg te halen voor mannen die anders geen weg vinden naar Prep, en onverhoopt geïnfecteerd raken.”