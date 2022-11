Man die agenten neerstak werd gevolgd door Belgische antiterreurdienst

Vertenwoordigers van het Openbaar Ministerie in Brussel lichten de pers vrijdag in over de aanslag op twee agenten waarbij donderdag een van hen om het leven is gekomen. Beeld NICOLAS MAETERLINCK/BELGA

De 32-jarige Yassin M., een Belg van Marokkaanse komaf, heeft al eens een celstraf uitgezeten. Onderzocht wordt nog of hij voor zijn daad van donderdag een terroristisch motief had.

M. stond al langer op de radar van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad). Donderdag stak hij in de rosse buurt bij het Brusselse Noordstation een 29-jarige agent dood en verwondde hij een 23-jarige politieman die daarbij zwaargewond raakte. Inmiddels is de agent buiten levensgevaar, aldus het federaal parket. Volgens hem riep M. voor zijn daad ‘Allahoe akbar’ (God is de grootste).

Het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad meldde eerder dat de in Brussel geboren M. bekend zou staan om zijn extremistische denkbeelden en dat hij een deel van zijn jaren achter de tralies sleet in een speciale gevangenisvleugel voor geradicaliseerde veroordeelden. Het Belgische parket wilde vrijdag niet ingaan op dit soort details en stelde dat eerst onderzoek wordt gedaan.

Anders dan eerder werd gemeld, is M. nog in leven. Hij werd neergeschoten toen hij probeerde te vluchten voor de politie en wordt verhoord zodra zijn toestand dat toelaat, aldus de woordvoerder van het parket.

Dreigingsniveau

M. meldde zich eerder op de dag in verwarde toestand bij een politiebureau in Brussel, sloeg haatdragende taal uit naar de politie en vroeg om psychische hulp. Volgens Belgische media maakte hij kenbaar agenten te willen vermoorden. Hij werd verhoord en overgebracht naar een kliniek.

Gedwongen opname was volgens de autoriteiten niet mogelijk, omdat M. vrijwillig meewerkte. Enkele uren later nam de politie contact op om te controleren of hij onder observatie was gehouden, maar toen bleek hij de kliniek te hebben verlaten.

Het dreigingsniveau in België is naar aanleiding van de gebeurtenissen niet aangepast, meldt het Ocad. Er blijft vooralsnog sprake van dreigingsniveau 2, wat betekent dat een dreiging weinig waarschijnlijk is.

‘Een dergelijk incident past helaas bij het actuele dreigingsbeeld, ook in Nederland,’ stelt de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg op Twitter naar aanleiding van het incident in Brussel. Aalbersberg plaatste ook een foto van een NCTV-rapport over dreiging vanuit jihadistische hoek.

