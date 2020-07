Man daagt Baudet voor de rechter om geweld bij demonstratie

Thierry Baudet (FvD). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hij eist onder meer een schadevergoeding. Jasper van den Elshout zegt op 6 juni een kwartier tot twintig minuten hardhandig te zijn vastgehouden, nadat hij protesteerde bij een flyeractie van de Forum-politicus.

De kunstenaar stond demonstratief met een doos ‘oud papier’ in de buurt van Baudet, die partijkranten uitdeelde. Beveiligers van Baudet sleurden de demonstrant van het plein, trokken hem omver en drukten hem tegen de grond. De videokunstenaar zegt onder meer een ‘verrotte schouder’ en pijnlijke knie over te hebben gehouden aan het incident. Eerder deed Van den Elshout al aangifte en liet de politie weten onderzoek te doen.

‘Ongekend en onacceptabel’

Nu dagvaardt hij Baudet, samen met de Stichting Fuck Up (SFU). Dat is een organisatie die naar eigen zeggen strijdt tegen corruptie, misstanden in het openbaar bestuur en machtsmisbruik. “Het is ongekend en onacceptabel dat een politieke partij met een eigen ordedienst een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt,” zegt Pierre Kartsten, voorzitter van de SFU. “We moeten scherp stelling nemen tegen de normalisatie van politiek gemotiveerd geweld tegen vreedzame demonstranten.”

Ze willen dat de rechter vaststelt dat de rechten van de demonstrant zijn geschonden, een schadevergoeding en dat Forum voor Democratie op de eigen kanalen een publicatie plaatst over het vonnis.

Reactie Baudet

Thierry Baudet zelf reageerde enkele weken geleden op het incident. In de talkshow Beau zei hij dat de demonstrant zich ‘veel vervelender gedragen’ heeft dan Van den Elshout zegt. “Hij wilde echt naar mij toelopen en niet vertellen wat er in die doos zat, toen is hem vijfentwintig keer gevraagd om weg te gaan.” Baudet spreekt van ‘enorme uitlokking, treitering enzovoorts’. Van grote agressie bij zijn beveiligers was volgens de Forum-voorman geen sprake.

Hij sorteerde alvast voor op een eventuele rechtszaak: “We zullen het zien, het recht zal zijn beloop hebben.”