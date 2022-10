Nieuws

Man aangehouden voor brandstichting in centrum Amsterdam, vier woningen onbewoonbaar

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 35-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij een brand in een appartementencomplex in het centrum van Amsterdam twee weken geleden. Eerder werd al gemeld dat de brand in het pand aan het Zuiderkerkhof ‘zeer vermoedelijk’ was aangestoken.