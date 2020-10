Man (73) overleden na mishandeling op straat in Arnhem

Een fiets ligt op de plek waar het slachtoffer werd mishandeld door vijf jongeren. De politie is op zoek naar de daders. Beeld ANP

De 73-jarige man raakte zwaargewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar enkele uren later overleden, aldus de politie.

De mishandeling vond plaats op woensdagavond rond 21.20 uur. De daders sloegen op de vlucht en hadden volgens Burgernet zwarte kleding aan. Wel droeg één van de jongens een trui met witte capuchon.

Kritieke toestand

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet groot onderzoek en de omgeving was daarom ruim afgezet. Via burgernet is rond 23.30 uur bekend gemaakt dat de verdachten nog niet zijn gevonden.

Waarom de groep de oudere man te lijf ging is volgens de politie nog niet bekend. De politie kamt vandaag de buurt uit en vraagt iedereen die iets weet om desnoods anoniem informatie door te geven.