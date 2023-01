Man (50) veroordeeld voor valse bommelding in vliegtuig naar Schiphol

De valse bommelding werd gedaan in een vliegtuig van Emirates Airlines dat onderweg was naar Schiphol. Beeld REUTERS

Toen het vliegtuig van Emirates Airlines net was begonnen aan de landing, liep de man naar een bemanningslid toe met een briefje. ‘I would read that,’ zei hij tegen de medewerker. Op het briefje stond de tekst: ‘Dit is geen grap. Ik heb hier een bom voor de landing.’

Hoewel het om een valse melding ging, spreekt de rechtbank van een ‘zeer ernstig feit dat gevoelens van angst kan veroorzaken bij het boordpersoneel en de inzittenden van de betreffende vlucht’. Bovendien heeft de man wel degelijk voor een gevaarlijke situatie gezorgd, stelt de rechtbank, omdat de gezaghebber van het vliegtuig zijn werk moest neerleggen. De copiloot moest daarom, onder hoge stress, de landing zelfstandig uitvoeren terwijl dat met twee piloten hoort te gebeuren.

Eerdere bommelding

Het was niet de eerste keer dat de man een valse bommelding deed. Eerder liep er een zaak tegen hem vanwege een bommelding in 2020, maar die is wegens zijn gezondheidstoestand geseponeerd. In de rechtbank erkende de man deze bommelding te hebben gedaan, omdat hij ‘hulp zocht’.

Volgens een psychiater is de man verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij lijdt aan wanen. De kans op herhaling hangt dan ook vooral samen met zulke waanideeën. De man krijgt na zijn detentie ook een proeftijd van drie jaar, waarin hij moet worden opgenomen in een zorginstelling voor behandeling van zijn waanideeën. De rechter ziet geen reden voor een vliegverbod.

