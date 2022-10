Man (42) verwond bij steekincident Krulslaplantsoen in de Bijlmer

Beeld Joris van Gennip

Rond 05.00 kreeg de politie de eerste melding van het steekincident. Een 42-jarige man is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog onbekend wat zich voorafgaand aan het steekincident heeft afgespeeld. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Er is nog geen verdachte in beeld.

