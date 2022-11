Man (41) bewusteloos aangetroffen op Albert Cuypstraat, verdachte (17) aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Agenten troffen het 41-jarige slachtoffer rond 01.40 uur bewusteloos aan voor de McDonalds in de Albert Cuypstraat. Hij bleek meerdere botbreuken te hebben en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een verdachte, een 17-jarige Amsterdammer, werd ter plaatse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zware mishandeling. Twee andere verdachten zijn gevlucht en nog niet in beeld bij de politie. De 17-jarige verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie vermoedt dat er met mobiele telefoons beeldmateriaal is gemaakt van de mishandeling. Ook is de politie op zoek naar beelden van dashcams of digitale deurbellen.

