Man (41) aangehouden wegens antisemitische muurschildering Berghuis

Steven Berghuis in actie tijdens de laatste editie van Ajax-PSV (5-0). Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Op de muurschildering die eind juli werd aangebracht in de Rotterdamse wijk Crooswijk, werd de naar Ajax vertrokken voetballer afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust. De muurschildering leidde tot een storm van verontwaardiging.

Het onderzoek naar de makers van de muurschildering leidde de politie naar de man uit Voorburg. Hij is dinsdagavond in zijn woning aangehouden. Momenteel is de verdachte op vrije voeten, maakt de politie bekend. “Maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Het onderzoek wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.”

‘Zeer beledigende graffititekening’

Op de schildering was Berghuis afgebeeld met grote neus, keppeltje en Jodenster, met daarnaast de tekst ‘Joden lopen altijd weg’. De muurschildering werd gemaakt na het nieuws dat de aanvoerder van Feyenoord naar aartsvijand Ajax overstapte. Dat bericht schoot veel fans in het verkeerde keelgat.

De gemeente verwijderde de muurschildering snel. “Dit was zo schokkend en discriminerend dat we de schildering direct na de melding hebben weggehaald. Een speciaal team staat daar 24 uur per dag voor paraat. Tekeningen die minder erg zijn, worden binnen drie dagen verwijderd. Maar dit moest gelijk weg. Dat was duidelijk,” zei een woordvoerder van Stadsbeheer destijds.

Het Openbaar Ministerie, dat sprak over een ‘zeer beledigende graffititekening’, maakte deze zomer bekend de makers van de antisemitische muurschildering te willen vervolgen voor groepsbelediging en aanzetten tot haat. Volgens het OM is er een grens overschreden. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) deed aangifte tegen de maker(s) van de muurschildering.

Meer bedreigingen

Berghuis werd eerder in juli ook al bedreigd via een foto op sociale media, waarop een spandoek te zien was met vinkjes achter de namen van ‘Polletje’ en Peter R. de Vries. ‘Polletje’ is Ajax-supporter Martin van de Pol die eerder dit jaar geliquideerd werd en Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van een schietpartij. De naam van Berghuis stond ook op het spandoek, maar dan zonder vinkje.

Steven Berghuis deed, na een aantal forse bedreigingen aan zijn adres en aan dat van zijn gezin, officieel aangifte bij de politie.