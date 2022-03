Man (32) vast voor dodelijke schietpartij in McDonald’s Zwolle

Twee mannen werden woensdagavond rond etenstijd in een volle McDonald’s uit het niets neergeschoten. Beeld ANP

De politie zegt de man te hebben ‘aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Zwolle, waarbij twee mannen van 57 en 62 jaar uit de stad om het leven zijn gekomen’. De man meldde zich woensdagavond op het politiebureau in Deventer, schrijft de politie.

De twee mannen werden woensdagavond rond etenstijd in een volle McDonald’s in Zwolle uit het niets neergeschoten. De twee slachtoffers, Hüseyin en Ali Torunlar, overleden. De dader sloeg op de vlucht, waarop een klopjacht volgde. Een ooggetuige die met zijn gezin aan het eten was, vertelde dat hij rond 18.00 uur een man van de kassa naar een tafeltje zag lopen waar twee mannen zaten. “Opeens pakte hij een pistool en begon op hen te schieten. Hij schoot zo zijn hele magazijn leeg!”

Een van de mannen was volgens de ooggetuige meteen overleden, aan het andere slachtoffer is nog hulp verleend. “Je kon echt zien dat hij vocht voor zijn leven. Ik heb hem opgetild en op de grond gelegd, waarna het personeel overging tot reanimatie.”

De twee slachtoffers zijn Hüseyin en Ali Torunlar, twee bekende horecabroers in Zwolle. De broers van Turkse komaf runden in de loop der jaren meerdere restaurants en andere ondernemingen in Zwolle en omgeving. Hüseyin (62) stond lange tijd aan het roer van restaurant Sahara aan de Melkmarkt in de Zwolse binnenstad. De broers runden in Hattem multifunctioneel centrum ’t Heem en discotheek Maxim die daarin was gevestigd.

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, reageerde geschrokken op de schietpartij: “Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers en bij iedereen die er ongevraagd ooggetuige van is geweest.” Het verdere onderzoek naar het incident loopt. Daarvoor is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) actief. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, wordt gevraagd zich alsnog te melden.