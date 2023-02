Man (27) zwaar mishandeld door vijf personen op Haarlemmerplein

De 27-jarige Gerold Sewcharan werd op het Haarlemmerplein door een groep mannen mishandeld. Beeld Tammy van Nerum

Gerold Sewcharan fietste op zaterdag 28 januari om 19.00 uur samen met zijn vriendin Martina Minkova (26) over het Haarlemmerplein, in de richting van het Westerpark. Iets verderop, bij het zebrapad voor The Breakfast Club, zagen ze een groep mensen oversteken.

“We zagen al wat commotie rondom het zebrapad,” vertelt Sewcharan iets meer dan een week later. “Er werd iets geroepen, de sfeer leek gespannen. Eén man bleef midden op het zebrapad staan. Ik fietste wat langzamer en stopte voor hem.”

Er volgde een korte woordenwisseling. “Ik dacht: dit is gewoon een stomme verkeersinteractie. Ik realiseerde me totaal niet dat dit gewelddadig kon worden.”

Omsingeld, geduwd

Dat werd het wel. Een andere man trapte tegen het voorwiel van Sewcharan. “Ik liep op hem af en vroeg hem wat zijn probleem was. Zijn hand zwaaide meteen naar mijn hoofd, maar ik pakte z’n arm vast voordat hij mijn gezicht raakte. ‘Wat de fok ben je aan het doen?’ riep ik.”

Vijf mannen stoven vervolgens op hem af. Daarna, zeggen Sewcharan en getuigen, werd hij omsingeld, op de grond geduwd, getrapt, geslagen en aan zijn haren getrokken.

Het gevecht begon op het zebrapad, maar verplaatste zich naar de straat. “Er was chaos, auto’s toeterden,” zegt de 34-jarige Rivka, die langsliep toen het gevecht begon. Ze wil niet met haar achternaam in de krant. De mannen zouden volgens Sewcharan racistische dingen hebben geroepen: “Kanker n-woord, werd er gezegd.”

Tegen zijn hoofd geschopt

“Eén man begon doelgericht tegen zijn hoofd te trappen,” vertelt Rivka. “Hij verzette zelfs zijn voet om goed te kunnen mikken, als een voetballer voor een penalty.”

Een paar meter verderop stond een 26-jarige medewerker van The Breakfast Club. Omwille van haar veiligheid wil ook zij haar naam niet in de krant, maar ze zegt wel: “Een groep van zeker vijf witte mannen trapte en sloeg in op één zwarte man. Ze trokken aan zijn dreads en gooiden hem tegen langsrijdende auto’s aan.”

Ze zag niet hoe het gevecht begon, maar ze noemt het geweld ‘disproportioneel’. “Wat er ook aan vooraf is gegaan, er was een enorme machts­ongelijkheid.”

Na een paar minuten lukte het omstanders en zijn vriendin om de mannen van Sewcharan af te krijgen, zag de medewerker. Op beelden die zijn gemaakt door een getuige en die zijn gezien door Het Parool, is te zien hoe de mannen agressief uithalen naar anderen nadat Sewcharan door ­omstanders van de weg is gehaald.

Niet tijdens het stappen

Meerdere getuigen hebben inmiddels verklaringen afgelegd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet bevestigen dat er sprake was van racistisch geweld. “We nemen dat wel mee in het onderzoek,” zegt een woordvoerder.

Sewcharan, die beurse ribben, een opgezwollen gezicht en hoofdpijn heeft overgehouden aan het incident, heeft erna meteen aangifte gedaan.

Na de mishandeling plaatste Sewcharan zijn verhaal op zijn Instagramaccount. Daarop ontving hij honderden reacties met steunbetuigingen en soortgelijke ervaringen. Sewcharan: “Het was niet verrassend, ik weet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Maar dit was niet tijdens een avondje stappen, niet in een bar. Het gebeurde terwijl ik ergens naartoe fietste, op het focking zebrapad. Een bittere realitycheck.”

