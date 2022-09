Man (27) verdacht van veroorzaken auto-ongeluk waarbij twee kinderen en twee vrouwen omkwamen

Beeld ANP

Eén van de betrokken bestuurders, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het ongeluk te hebben veroorzaakt. Er was volgens een woordvoerder van de politie geen alcohol of drugs in het spel.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op het kruispunt van de Blauwhekken met de Roosendaalsebaan. Twee auto’s botsten op elkaar. In de auto van de 27-jarige verdachte zaten drie personen, de twee inzittenden zijn als getuigen meegenomen naar het politiebureau. In de andere auto zaten vijf mensen, afkomstig uit Bosschenhoofd, onder wie de dodelijke slachtoffers.

Twee traumahelikopters

Het gaat volgens de politie om een 39-jarige moeder en haar 8-jarige zoon en 10-jarige dochtertje. Ook de vrouw van 42 overleed. Haar 9-jarige dochter is gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Zo’n acht ambulances, de politie en de brandweer waren aanwezig. Ook twee traumahelikopters landden in de buurt van het kruispunt. Verder verleenden omstanders eerste hulp aan de slachtoffers en assisteerden daarbij politieagenten. “We willen hen ontzettend bedanken voor hun kordate optreden,” zegt de politie.

De aangehouden Roosendaler wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Hij is op het politiebureau verhoord. Naar verwachting zal hij volgende week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge: “We zijn diep geschokt door zo’n heftig ongeval met vier dodelijke slachtoffers uit onze gemeente, waarvan twee kinderen. Als vader ben ik diep geraakt. Ik wens de nabestaanden van de slachtoffers en slachtoffertjes heel veel sterkte. Dit is een diep gemis voor onze gemeenschap.”

