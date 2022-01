Makers corona-ademtest slepen overheid voor rechter

Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bracht een bezoek aan de GGD-teststraat in Amsterdam en deed ook zelf een ademtest. Beeld Joris van Gennip

“Het is onterecht dat onze ademtest zo voor de bus is gegooid.” Het zijn de woorden van Rianne de Vries, eigenaar en oprichter van Breathomix.

Begin 2021 leek de Alphense goud in handen te hebben. De ademtesten die Breathomix leverde, konden in vijf seconden een coronabesmetting uitsluiten. Je hoefde er alleen maar even voor in het apparaat te blazen, geen gedoe met wattenstaafjes diep in neus of keel.

De GGD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM: iedereen was enthousiast. Breathomix groeide van vijf medewerkers naar veertig, toen het de miljoenenklus aanpakte. “Zij hebben óns gevraagd en nu zeggen ze: ‘Zoek het maar uit met je bedrijf.’ Het voelt zo machteloos, oneerlijk. Ik vecht tegen Goliath, wie luistert er nou naar mij,” verzucht Rianne de Vries. Noodgedwongen is het Leidse bedrijf weer gekrompen tot 26 medewerkers.

Punt van discussie: de betrouwbaarheid van de test. Volgens De Vries is die in orde, de GGD betwist dat. Het Outbreak Management Team (OMT) dat de regering adviseert in de coronacrisis, heeft een negatief advies uitgebracht over het gebruik van de ademtest. Daarop heeft het ministerie het contract ontbonden en is de samenwerking per direct stil gezet. “Een onterechte beslissing op basis van eenzijdige informatie,” zegt De Vries fel. “Eerder adviseerde het OMT nog tweemaal positief.”

Breathomix klaagt nu de Staat aan, voor een bedrag van 24,7 miljoen euro.

Rianne de Vries, eigenaar van Breathomix, klaagt de Staat aan voor een bedrag van 24,7 miljoen euro. Beeld Frank de Roo

Teststraten

Er zijn vier wetenschappelijke studies uitgevoerd in de GGD-teststraten en bijna 50.000 ademtesten (toen de test al in gebruik was genomen in teststraten) die de betrouwbaarheid van de test onderbouwen, zegt De Vries. Toch ontstond er twijfel, toen het bij 25 testen mis ging. De Vries zegt dat na gezamenlijke analyse blijkt dat die onjuiste uitslagen te wijten waren aan andere oorzaken, zoals een onderbroken internetverbinding, verkeerde registratie door de GGD en het onjuist bedienen van de apparaten door onvoldoende geschoold personeel.

Dit speelde in februari vorig jaar, na die analyse rectificeerde de GGD via een persbericht de berichtgeving en gaf zij aan dat de test zeer betrouwbaar was. In mei noemde de GGD de test echter opnieuw niet betrouwbaar. “Het expertteam en uiteindelijk het OMT werden toen voorzien van eenzijdige informatie. Ik neem het expertteam niks kwalijk, zij hebben een beslissing genomen op basis van de informatie die ze hebben gekregen, maar die was niet volledig.”

De Vries vindt dat Breathomix zich onvoldoende heeft kunnen verweren en niet betrokken is geweest bij analyses. “Al die tijd zijn we volledig transparant geweest. We hebben enorm hard gewerkt en nu laten ze ons in de kou staan. De afspraak was dat we samen zouden analyseren, maar er zijn rapportages verschenen die wij nooit gezien hebben. De werkafspraken die we hebben gemaakt, zijn niet nageleefd. Wij kregen geen inzage in gegevens. Ik snap niet waarom GGD en VWS de stekker eruit trekken, terwijl er geen onderzoek is gedaan naar de oorzaak.”

Politiek

De Leidse start-up (opgericht in 2018) is niet gebaat bij negatieve publiciteit, stelt De Vries. “Wij worden als onbetrouwbaar weggezet, dat is dodelijk als je wetenschappelijk onderzoek doet. Covid is niet onze core-business, wij kregen met vijf man een monsteropdracht. Of ik spijt heb dat we ja hebben gezegd? Nee, ik ben heel trots op wat ons team heeft bereikt. Ik heb veel geleerd over hoe de politiek werkt, doordat deze kwestie helaas politiek is geworden.”

De Vries ziet de rechtszaak vol vertrouwen tegemoet. “Wij hebben stukken en bewijzen aan onze zijde. We staan in ons recht, daar ben ik van overtuigd. Maar het is frustrerend en teleurstellend dat we op dit punt moeten komen, dat had ik graag anders gezien.”

Reactie ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘VWS is een overeenkomst met Breathomix aangegaan voor het beoogde gebruik van de ademtest in een GGD-setting. Het Landelijk Expertteam Ademtest (LCT) heeft op basis van de robuuste verificatie van de ademtest in meerdere GGD-teststraten helaas geconstateerd dat de ademtest in die setting niet de beoogde prestaties liet zien, zowel wat betreft de sensitiviteit als de specificiteit. Breathomix is hierbij, net als de andere betrokken partijen, voortdurend gelegenheid geboden om de resultaten van de ademtest in de robuuste verificatie te onderzoeken en zich daarover uit te laten. In het 125ste advies heeft het OMT geadviseerd om de ademtest in de huidige vorm niet in te zetten in de teststraten. Het LCT heeft zich achter dit advies geschaard. Deze adviezen zijn door de minister van VWS overgenomen en hierover is de Tweede Kamer op 14 september 2021 geïnformeerd. Voorafgaand aan de bekendmaking van dit besluit is Breathomix op de hoogte gesteld.

De zaak is momenteel onder de rechter. De Staat zal daarom zijn standpunten ten aanzien van de overeenkomst met Breathomix in de procedure naar voren brengen en zich daar verweren tegen het door Breathomix geschetste beeld. De eerste zitting in deze procedure is gepland op 11 februari a.s.’